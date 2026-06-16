Defensoría le pide a la plenaria del Senado aprobar la ley Jineth Bedoya

La Defensoría del Pueblo le pidió a la plenaria del Senado aprobar la ley Jineth Bedoya Lima, la cual busca mejorar la atención en los casos de violencias contra las mujeres en las entidades públicas.

De acuerdo con la Defensoría, la iniciativa se basa en un programa obligatorio para prevenir, atender, proteger y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres bajo un enfoque de género.

¿Qué propone el proyecto?

Actualmente, las víctimas tienen que pasar por obstáculos en la ruta de atención, lo cual impide que haya respuestas adecuadas.

El proyecto ya tuvo luz verde en la Cámara de Representantes, por lo que le basta el filtro de la plenaria del Senado para convertirse en ley. Sin embargo, el tiempo para debatir se acorta, por lo que la Defensoría pidió que se adelante.

Esta no es la primera vez que le hace el llamado al órgano legislativo, por el hecho que el 7 de mayo le remitió un concepto técnico con el mismo fin: debatir y dejar el proyecto listo para sanción presidencial.

Un punto importante es que la iniciativa cumple con las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Bedoya. Además, pone sobre la mesa una política pública vital para las mujeres.

Caso Jineth Bedoya vs. el Estado colombiano

“Las personas que ejercen funciones públicas deben contar con herramientas para prevenir las violencias basadas en género, atender adecuadamente a las víctimas y eliminar los estereotipos y prácticas discriminatorias”, señaló la entidad.

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Para la Defensoría, el Congreso tiene en sus manos la “oportunidad de adoptar una medida concreta para prevenir violencias, evitar la revictimización y consolidar a las instituciones comprometidas con la igualdad”.

Bedoya fue torturada y víctima de abuso por parte de los grupos paramilitares que la secuestraron al frente la cárcel La Modelo en Bogotá en el 2000. Fue engañada para hacer una entrevista en medio de una investigación sobre los crímenes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por este hecho.