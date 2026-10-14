CANAL RCN
Colombia

Denuncian incrementos de hasta un 300 % en la factura de acueducto en el sur de Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá hicieron un llamado a la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para ponerse al frente del tema.

Foto: Diseñado por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Jorge Leonardo Alzate

octubre 14 de 2026
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el Concejo de Bogotá fueron expuestas denuncias ciudadanas por incrementos desmedidos en el cobro de la factura de acueducto y alcantarillado, en hogares de la zona sur.

De acuerdo con el concejal Álvaro Acevedo, en las localidades de Usme, Tunjuelito, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal han llegado a registrarse incrementos de hasta el 300%.

¿Cómo será el cobro por exceso en el consumo de energía? Tome nota para ahorrar luz
RELACIONADO

¿Cómo será el cobro por exceso en el consumo de energía? Tome nota para ahorrar luz

“La situación”, según se lee en un informe de su equipo, “ha generado preocupación entre los habitantes de diferentes sectores de la ciudad (…) donde los ciudadanos manifiestan su inconformidad por los altos cobros que están llegando a sus hogares y que representan una afectación directa a la economía familiar”.

Un llamado urgente a la gerente de la EAAB:

Expuesto el caso, Acevedo hizo un llamado de urgencia a la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, para que se ponga al frente de esta situación, aclare el porqué de los aumentos y corrija los cobros que han llegado a los hogares afectados, de ser necesario:

Concejo de Bogotá aprueba retiro y soterramiento de los cables en los postes: así cambiará la capital
RELACIONADO

Concejo de Bogotá aprueba retiro y soterramiento de los cables en los postes: así cambiará la capital

En palabras del cabildante, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, como entidad distrital, debe atender las inquietudes de la ciudadanía y revisar “lo que está ocurriendo con las facturas que están llegando a los hogares bogotanos. No es aceptable que las familias tengan que enfrentar incrementos desproporcionados sin recibir una explicación clara. La ciudadanía merece respuestas oportunas y soluciones concretas”.

Por el fenómeno de El Niño, a partir del 1 de septiembre, los hogares colombianos enfrentan un plan de incentivos y sanciones por consumo eléctrico. Sin embargo, lo ocurrido con la factura de acueducto y alcantarillado en el sur de Bogotá aún no tiene una explicación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Laura Sarabia

Reapareció Laura Sarabia: habló del expresidente Petro, Verónica Alcocer y más

Protestas en Colombia

Así se vivió en las principales ciudades del país la primera jornada de marchas durante el Gobierno De la Espriella

Defensoría del Pueblo

Defensoría se pronuncia por ataque con drones contra el Ejército en Chocó

Otras Noticias

Artistas

Condenan a mínimo 40 años de prisión a Duane ‘Keffe D’ Davis por el asesinato de Tupac

El exlíder de pandilla proporcionó la pistola con la que asesinaron al rapero hace tres décadas.

Epa Colombia

Epa Colombia mandó mensaje desde la cárcel de Ibagué y así reaccionó su abogada

La empresaria habló desde la cárcel La Picaleña en donde se volvió a referir sobre la posibilidad de obtener la detención domiciliaria.

Comercio

¡Pilas! Fecha del último Black Friday 2026 y sus descuentos

James Rodríguez

Atlético Nacional tomó decisión de última hora con James Rodríguez antes del clásico vs. DIM: ¿cuál?

Invima

Invima advierte por Buscapina falsificada: este es el detalle del empaque que debe revisar