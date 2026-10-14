Denuncian incrementos de hasta un 300 % en la factura de acueducto en el sur de Bogotá

En el Concejo de Bogotá fueron expuestas denuncias ciudadanas por incrementos desmedidos en el cobro de la factura de acueducto y alcantarillado, en hogares de la zona sur.

De acuerdo con el concejal Álvaro Acevedo, en las localidades de Usme, Tunjuelito, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal han llegado a registrarse incrementos de hasta el 300%.

“La situación”, según se lee en un informe de su equipo, “ha generado preocupación entre los habitantes de diferentes sectores de la ciudad (…) donde los ciudadanos manifiestan su inconformidad por los altos cobros que están llegando a sus hogares y que representan una afectación directa a la economía familiar”.

Un llamado urgente a la gerente de la EAAB:

Expuesto el caso, Acevedo hizo un llamado de urgencia a la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, para que se ponga al frente de esta situación, aclare el porqué de los aumentos y corrija los cobros que han llegado a los hogares afectados, de ser necesario:

En palabras del cabildante, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, como entidad distrital, debe atender las inquietudes de la ciudadanía y revisar “lo que está ocurriendo con las facturas que están llegando a los hogares bogotanos. No es aceptable que las familias tengan que enfrentar incrementos desproporcionados sin recibir una explicación clara. La ciudadanía merece respuestas oportunas y soluciones concretas”.

Por el fenómeno de El Niño, a partir del 1 de septiembre, los hogares colombianos enfrentan un plan de incentivos y sanciones por consumo eléctrico. Sin embargo, lo ocurrido con la factura de acueducto y alcantarillado en el sur de Bogotá aún no tiene una explicación.