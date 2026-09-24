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Concejo de Bogotá aprueba retiro y soterramiento de los cables en los postes: así cambiará la capital

Puntos polémicos de la reforma tributaria como el ICA, el impuesto al alumbrado público y el cableado de los postes ya fueron aprobados por el Concejo.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
06:19 p. m.
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Avanza la discusión de la reforma tributaria para la capital en el Concejo de Bogotá, en donde ya se han aprobado algunos de los puntos más polémicos incluyendo el ICA, el impuesto al alumbrado público y el retiro de cableado presente en los postes.

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Esta última proposición, presentada por el concejal Juan David Quintero, logrará el retiro progresivo de los cables en desuso, así como promover el soterramiento de las redes que sí funcionan.

¿Cuándo iniciaría el retiro del cableado?

La medida busca transformar la infraestructura de la capital, estableciendo que las nuevas edificaciones que se construyan tengan en cuenta la instalación de redes bajo tierra.

Tras superar los dos debates requeridos en el Concejo, la medida queda lista para ser sancionada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Una vez se haga esto, el Distrito podrá iniciar con la implementación de las medidas.

Se espera que en octubre inicie el retiro de los cables que no prestan ningún servicio que, según el Concejo, representaría el 70% del cableado.

Así se pondría en marcha la medida para retirar los cables

La propuesta del concejal Quintero contiene una estrategia con tres frentes, que iniciaría con la identificación de redes en desuso, las cuales serán las primera en ser retiradas.

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Como segunda medida, el Distrito deberá iniciar el soterramiento progresivo de las redes que sí funcionan, de acuerdo con la viablidad técnica y obras que se adelanten de parte de la Administración.

Finalmente, la propuesta plantea que las nuevas redes, ampliaciones, reposiciones o reubicaciones se instalen directamente mediante infraestructura subterránea, a excepción de aquellas con particularidades técnicas, ambientales, urbanísticas o de seguridad.

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