¿Cómo será el cobro por exceso en el consumo de energía? Tome nota para ahorrar luz

Colombia enfrenta una coyuntura energética que ha llevado al gobierno a implementar un plan de incentivos y sanciones para regular el consumo eléctrico desde el 1 de septiembre, con el objetivo de evitar racionamientos y apagones en los próximos meses debido al fenómeno climático.

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El sistema establece una meta individual de consumo que cada usuario puede revisar en su factura de energía. El plan contempla tanto beneficios para quienes reduzcan su consumo como penalizaciones para quienes lo excedan.

¿Por qué se toman estas medidas?

El mecanismo funciona con base en porcentajes sobre el consumo habitual de cada hogar. Los usuarios que reduzcan su consumo en un 10 % o más recibirán incentivos económicos en su factura. Quienes mantengan su consumo entre el rango normal (entre un -10 % y el +10 %) pagarán el mismo valor. Las sanciones se aplicarán únicamente cuando el consumo supere el 10 % adicional de la meta establecida.

Para ilustrar el funcionamiento, si un hogar consume habitualmente 100 kilovatios hora mensuales, debe reducir a 90 kilovatios hora o menos para obtener incentivos. Mantenerse entre 90 y 110 kilovatios hora implica pagar el monto regular, mientras que superar los 110 kilovatios hora genera una sanción.

¿Cómo son las penalizaciones?

Las penalizaciones varían según el estrato socioeconómico. Para los estratos 1, 2 y 3, el recargo será del 30 % sobre el consumo excedente. Los estratos 4, 5 y 6 enfrentarán un 50 %, mientras que los usuarios comerciales e industriales recibirán la sanción más alta: 70 %.

Un aspecto fundamental es que las sanciones no se aplican sobre el valor total de la factura, sino únicamente sobre el consumo adicional que exceda la meta individual.

Las autoridades justifican estas medidas como necesarias ante las altas temperaturas registradas en el país y los desafíos del fenómeno climático actual.

El plan busca que la población colombiana contribuya colectivamente al ahorro energético para garantizar el suministro eléctrico durante los meses críticos, evitando medidas más drásticas como racionamientos programados o apagones generalizados que afectarían la actividad económica y cotidiana del país.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.