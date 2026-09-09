CANAL RCN
Economía Video

¿Cómo será el cobro por exceso en el consumo de energía? Tome nota para ahorrar luz

El gobierno está tomando medidas tras la situación climática relacionada con el fenómeno de El Niño.

Lidis Ribón

septiembre 09 de 2026
02:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia enfrenta una coyuntura energética que ha llevado al gobierno a implementar un plan de incentivos y sanciones para regular el consumo eléctrico desde el 1 de septiembre, con el objetivo de evitar racionamientos y apagones en los próximos meses debido al fenómeno climático.

Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño
RELACIONADO

Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño

El sistema establece una meta individual de consumo que cada usuario puede revisar en su factura de energía. El plan contempla tanto beneficios para quienes reduzcan su consumo como penalizaciones para quienes lo excedan.

¿Por qué se toman estas medidas?

El mecanismo funciona con base en porcentajes sobre el consumo habitual de cada hogar. Los usuarios que reduzcan su consumo en un 10 % o más recibirán incentivos económicos en su factura. Quienes mantengan su consumo entre el rango normal (entre un -10 % y el +10 %) pagarán el mismo valor. Las sanciones se aplicarán únicamente cuando el consumo supere el 10 % adicional de la meta establecida.

Para ilustrar el funcionamiento, si un hogar consume habitualmente 100 kilovatios hora mensuales, debe reducir a 90 kilovatios hora o menos para obtener incentivos. Mantenerse entre 90 y 110 kilovatios hora implica pagar el monto regular, mientras que superar los 110 kilovatios hora genera una sanción.

¿Cómo son las penalizaciones?

Las penalizaciones varían según el estrato socioeconómico. Para los estratos 1, 2 y 3, el recargo será del 30 % sobre el consumo excedente. Los estratos 4, 5 y 6 enfrentarán un 50 %, mientras que los usuarios comerciales e industriales recibirán la sanción más alta: 70 %.

Un aspecto fundamental es que las sanciones no se aplican sobre el valor total de la factura, sino únicamente sobre el consumo adicional que exceda la meta individual.

Nuevas multas por exceso de velocidad en Colombia: así cambiarán los cobros y fotomultas
RELACIONADO

Nuevas multas por exceso de velocidad en Colombia: así cambiarán los cobros y fotomultas

Las autoridades justifican estas medidas como necesarias ante las altas temperaturas registradas en el país y los desafíos del fenómeno climático actual.

El plan busca que la población colombiana contribuya colectivamente al ahorro energético para garantizar el suministro eléctrico durante los meses críticos, evitando medidas más drásticas como racionamientos programados o apagones generalizados que afectarían la actividad económica y cotidiana del país.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

DIAN lanza nueva subasta de motos, joyas y demás de estos precios: conozca todo el catálogo

Dólar

Dólar sigue cayendo en Colombia: así abrió la divisa hoy 9 de septiembre

Pensiones

¿Cuánto debe ganar en 2027 para cotizar en un fondo privado de pensiones? Esto debe saber

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

MinJusticia confirma que se construirán 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, señaló que el Ministerio de Justicia lo confirmó.

Champions League

Jugador del Borussia Dortmund sufrió colapso en pleno partido de Champions League: esto pasó

Momentos de angustia se vivieron en la primer fecha de la Champions.

Inteligencia Artificial

¿La inteligencia artificial podría causar la extinción humana? El cuidado sobre los alcances que tiene

Tecnología

Apple presentó de manera oficial el IPhone 18 Pro y IPhone 18 Pro Max: estos serán sus precios en Colombia

EPS

¿Quién paga la luz cuando un paciente necesita un equipo médico en casa? Esto dijo la Corte Constitucional