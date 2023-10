Estudiantes en Medellín están hacinados hace un año por obras inconclusas en su colegio

Las instalaciones de la nueva institución educativa Pedronel Gómez, del barrio Castilla, en Medellín, están abandonadas, tienen maleza y las escaleras quedaron a media obra. Lo grave es que justo al frente, los estudiantes están hacinados y llevan desde el 2022 esperando ser trasladados al nuevo colegio.

Puede leer: Las dudas que rondan la extraña desaparición de una bebé en Medellín

“Qué lástima no, que tristeza que nosotros en grado once queríamos graduarnos al menos con los temas de Excel, de Word y todas esas cosas, pero nos tocó aprender cómo armar una hoja de cálculo en un cuaderno porque no tenemos el espacio ni tampoco el equipo para poder hacerlo en la institución”, dijo Juan Pablo Rodríguez, estudiante.

Estudiantes denuncian que no alcanzan refrigerios en su colegio

“Los descansos los tienen que partir a la mitad porque como hay tanta gente, entonces no cabemos. El de los de sexto es muy cortico, apenas 15 minutos y hay veces que los refrigerios no alcanzan para todos, a mí hay veces me toca quedarme sin comer”, contó otra estudiante llamada Xiomara Sulvarán.

A la sede nueva solo le hace falta el paisajismo, obras que son responsabilidad del área metropolitana y que podrían realizarse en un mes. Lo que responden los encargados es que los recursos ya le fueron entregados al Ministerio de Educación para que termine el colegio.

Encargados de colegio hacinado aseguran que Mineducación ya recibió recursos para terminar obra

Adriana González, gerente ffie, se pronunció sobre el tema. “Para eso procedió el Fondo de Financiamiento a iniciar todo el proceso de estructuración y de abrir la invitación, la cual se encuentra en este momento en curso y esperemos asignar el contratista de estas obras complementarias que estaban a cargo del AMA y cuyos recursos ingresaron en el mes de septiembre a finales de este año, para poder hacer su ejecución”.

Mientras tanto, el tiempo corre y los estudiantes siguen hacinados. “Desde el 1 de agosto del 2022, el Ministerio de Educación hizo la entrega a la Alcaldía de Medellín y al área metropolitana, eso significa que de cinco años que tengan póliza de garantía de la obra, ya se ha gastado uno, o sea que le quedan cuatro y aun los estudiantes nada que ingresan”, señaló Juan José Largo, padre de uno de los estudiantes.