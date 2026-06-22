Cepeda responde a la polémica frase de De la Espriella sobre que “'El Tigre' todavía puede morder más duro”: esto dijo

El escrutinio de las elecciones presidenciales continúa su curso a nivel municipal y departamental, mientras se consolidan los resultados oficiales en todo el país.

En paralelo, diferentes sectores políticos han elevado solicitudes de revisión dentro del proceso. En ese escenario, el Pacto Histórico ha insistido en la verificación detallada de los resultados antes de emitir un reconocimiento definitivo.

¿Cuántas reclamaciones se han presentado en el escrutinio?

Iván Cepeda informó que el Pacto Histórico ha radicado más de 57.000 reclamaciones durante el proceso de escrutinio, las cuales esperan sean verificadas por las autoridades electorales.

Según explicó, estas solicitudes hacen parte de los mecanismos legales de control del proceso y buscan garantizar transparencia en la consolidación de los resultados.

¿Iván Cepeda cuándo reconocerá los resultados oficiales?

Cepeda afirmó que el reconocimiento del resultado electoral solo se hará cuando todas las dudas hayan sido absueltas dentro del proceso de verificación.

En sus palabras:

Absueltas todas las dudas que tengamos procederemos como ocurre en democracia a anunciar nuestro reconocimiento del resultado.

¿Qué dijo sobre el orden público durante el escrutinio?

El dirigente hizo un llamado a la calma ante los hechos de alteración del orden público registrados en las últimas horas.

Pidió que cualquier manifestación pública relacionada con el proceso electoral se mantenga dentro de los marcos de la tranquilidad y el respeto institucional.

¿Qué dijo Cepeda después del discurso de Abelardo tras conocerse los resultados?

Cepeda cuestionó el discurso del presidente electo y rechazó lo que considera un tono de presión política.

Frente a las declaraciones, señaló:

De aquí no nos vamos a ir, a menos, en mi caso está muy claro cual es mi comportamiento. Yo cito casi que textualmente ‘el tigre muerde duro y que puede morder todavía más fuerte’ bueno a nosotros que no nos amenace, que no nos venga a amenazar, no nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos.

Finalmente, el Pacto Histórico informó que abogados y congresistas de la colectividad están presentes en los escrutinios en Corferias y en diferentes zonas del país y que este acompañamiento busca hacer seguimiento directo al proceso de verificación de los resultados.