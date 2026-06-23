CANAL RCN
Colombia

Registraduría confirma que preconteo coincidió en 99,997 % con escrutinio de primer nivel

El resultado, según la entidad, ratifica la transparencia y eficiencia del sistema electoral colombiano.

Atento: este es el mapa de riesgo electoral en puntos microfocalizados para la primera vuelta
Foto: Registraduría

Noticias RCN

junio 23 de 2026
10:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes que el escrutinio de primer nivel realizado por jueces y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras concluyó con una coincidencia del 99,997 % frente al preconteo de votos. El resultado, según la entidad, ratifica la transparencia y eficiencia del sistema electoral colombiano.

¿Ya son definitivos los resultados de la segunda vuelta? Esto explicó el presidente del CNE
RELACIONADO

¿Ya son definitivos los resultados de la segunda vuelta? Esto explicó el presidente del CNE

“Las modificaciones fueron mínimas y el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, destacó la Registraduría en su boletín oficial. Cerca de 9.000 jueces y notarios encabezaron esta tarea en todo el país, acompañados por organismos de control, la Fuerza Pública y misiones de observación.

Sala plena del CNE inició escrutinio nacional

En paralelo, en la mañana de este martes se instaló formalmente la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar inicio al escrutinio nacional de las elecciones presidenciales.

Así quedó el mapa político en Latinoamérica tras la victoria de Abelardo De La Espriella en Colombia
RELACIONADO

Así quedó el mapa político en Latinoamérica tras la victoria de Abelardo De La Espriella en Colombia

Los magistrados comenzaron a recibir las actas provenientes del exterior, pero la audiencia fue suspendida debido a que aún no han llegado completos los pliegos departamentales.

La sesión se retomará a las 2:00 de la tarde, cuando se espera contar con la totalidad de los documentos requeridos para avanzar en la verificación y consolidación de los resultados oficiales.

Más de un millón de ciudadanos participaron en el proceso

La Registraduría resaltó que más de un millón de colombianos participaron en las diferentes etapas del proceso electoral, garantizando la integridad y transparencia de la jornada. “Con su esfuerzo contribuyeron a la democracia del país”, señaló la entidad.

El organismo electoral subrayó que la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de jueces constituye una garantía adicional para la ciudadanía y los actores políticos, en un proceso que avanza hacia la consolidación de los resultados definitivos por parte del CNE.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Cayó pareja que vendía videos de violaciones de menores: a una de las víctimas la extorsionaban por redes

Abelardo de la Espriella

Cuatro mujeres suenan como posibles funcionarias del gobierno de De la Espriella, ¿quiénes son?

Bogotá

VIDEO | Capturan a un hombre en flagrancia tras hurto en supermercado de Bosa

Otras Noticias

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Portugal vs. Uzbekistán: siga en directo cómo se define el grupo de Colombia en el Mundial

Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO en el Mundial 2026: siga el partido clave del Grupo K, donde también compite Colombia, con todos los detalles, horarios y lo que está en juego para la clasificación.

Selección Colombia

Segundo banderazo histórico de la Selección Colombia en México: así se vivió el furor en las calles

La hinchada colombiana no ha pasado desapercibida desde su primer partido contra Uzbekistán.

Abelardo de la Espriella

Así quedó el mapa político en Latinoamérica tras la victoria de Abelardo De La Espriella en Colombia

Dólar

Dólar en Colombia se desploma este 23 de junio y marca mínimo de más de seis años

Animales

Expertos recomiendan desparasitar a las mascotas cada mes en Colombia