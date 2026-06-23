Registraduría confirma que preconteo coincidió en 99,997 % con escrutinio de primer nivel

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes que el escrutinio de primer nivel realizado por jueces y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras concluyó con una coincidencia del 99,997 % frente al preconteo de votos. El resultado, según la entidad, ratifica la transparencia y eficiencia del sistema electoral colombiano.

“Las modificaciones fueron mínimas y el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, destacó la Registraduría en su boletín oficial. Cerca de 9.000 jueces y notarios encabezaron esta tarea en todo el país, acompañados por organismos de control, la Fuerza Pública y misiones de observación.

Sala plena del CNE inició escrutinio nacional

En paralelo, en la mañana de este martes se instaló formalmente la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar inicio al escrutinio nacional de las elecciones presidenciales.

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Los magistrados comenzaron a recibir las actas provenientes del exterior, pero la audiencia fue suspendida debido a que aún no han llegado completos los pliegos departamentales.

La sesión se retomará a las 2:00 de la tarde, cuando se espera contar con la totalidad de los documentos requeridos para avanzar en la verificación y consolidación de los resultados oficiales.

Más de un millón de ciudadanos participaron en el proceso

La Registraduría resaltó que más de un millón de colombianos participaron en las diferentes etapas del proceso electoral, garantizando la integridad y transparencia de la jornada. “Con su esfuerzo contribuyeron a la democracia del país”, señaló la entidad.

El organismo electoral subrayó que la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de jueces constituye una garantía adicional para la ciudadanía y los actores políticos, en un proceso que avanza hacia la consolidación de los resultados definitivos por parte del CNE.