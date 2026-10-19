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Derrumbe en mina ilegal de Nariño deja 14 muertos y siete heridos en Santa Bárbara de Iscuandé

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando un deslizamiento de tierra sepultó a cerca de 30 mineros que trabajaban en el lugar.

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
05:26 p. m.
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Un nuevo desastre minero enluta al departamento de Nariño. Un derrumbe en una mina ilegal ubicada en la vereda El Chavergo, zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, dejó 14 personas muertas y siete heridas.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando un deslizamiento de tierra sepultó a cerca de 30 mineros que trabajaban en el lugar.

Gabriel Ocaña, director administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la gobernación de Nariño, confirmó las cifras: "El reporte son 14 fallecidos, desafortunadamente. Trece personas ya están en el casco urbano" de Iscuandé, mientras que una víctima fue trasladada a Guapi.

Sobre los heridos, indicó que "hay cuatro que están más complejos" y se busca apoyo helicoportado para trasladarlos a Pasto o Tumaco.

Las autoridades y la comunidad iniciaron de inmediato las labores de remoción de material, logrando localizar a todas las personas sepultadas. Ocaña precisó que "ya se cancelaron las labores de búsqueda, que ya se encontraron entre heridos y fallecidos, pues ya se despejó la zona". No se reportan personas desaparecidas.

El secretario de Minas del departamento atribuyó la tragedia a las condiciones climáticas y la irregularidad de la operación: "Confirman que van más de 10 personas fallecidas, lamentamos esta situación y esto es por la extracción del mineral ilegal, y efectivamente ocurre porque está lloviendo mucho en el departamento de Nariño y las tierras son frágiles".

Esta tragedia ocurre apenas dos meses después del siniestro registrado el 19 de agosto en el municipio de Policarpa, vereda Puerto Rico, donde más de 10 personas murieron en circunstancias similares. En total, ambos eventos suman más de 20 personas fallecidas por accidentes en minas ilegales.

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Ocaña explicó que la minería ilegal es un problema generalizado en Nariño, especialmente en la costa pacífica y el pie de monte costero: "Hay muchos habitantes de estas zonas se dedican a estas prácticas de manera ilegal, hasta el abierto, donde ellos hacen socavones y por lo general son cercanas al río". Entre los municipios más afectados mencionó Barbacoas, Magui payan, Roberto Payán, Olaya Herrera y Policarpa.

El funcionario señaló que la falta de desarrollo, vías de acceso y oportunidades económicas, sumado a la presencia de grupos al margen de la ley, complica el control de estas actividades. "El señor gobernador está tratando de llevar esto a que se pueda legalizar para evitar precisamente estos inconvenientes", afirmó.

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