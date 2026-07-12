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Toque de queda en Segovia tras disturbios por operativo contra minería ilegal

La Alcaldía de Segovia decretó medidas restrictivas hasta el miércoles 15 de julio tras la jornada de violencia.

Toque de queda en Segovia tras disturbios por operativo contra minería ilegal
Foto: tomada de video

Noticias RCN

julio 12 de 2026
06:01 p. m.
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La Alcaldía de Segovia, en Antioquia, decretó varias medidas tras los disturbios registrados la madrugada de este domingo 12 de julio durante un operativo de la fuerza pública en una unidad minera. La turba quemó vehículos, atacó las instalaciones de la multinacional Aris Mining y se enfrentó a las autoridades.

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De acuerdo con la administración municipal, los hechos de violencia generaron bloqueos en vías, afectaciones a la movilidad y alteraciones en el acceso de servicios esenciales.

Para analizar la situación y definir las medidas, se realizó un consejo extraordinario de seguridad con la presencial de Policía, militares y autoridades civiles.

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