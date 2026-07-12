Toque de queda en Segovia tras disturbios por operativo contra minería ilegal

La Alcaldía de Segovia, en Antioquia, decretó varias medidas tras los disturbios registrados la madrugada de este domingo 12 de julio durante un operativo de la fuerza pública en una unidad minera. La turba quemó vehículos, atacó las instalaciones de la multinacional Aris Mining y se enfrentó a las autoridades.

De acuerdo con la administración municipal, los hechos de violencia generaron bloqueos en vías, afectaciones a la movilidad y alteraciones en el acceso de servicios esenciales.

Para analizar la situación y definir las medidas, se realizó un consejo extraordinario de seguridad con la presencial de Policía, militares y autoridades civiles.