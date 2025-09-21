CANAL RCN
Minería ilegal y grupos armados son la principal amenaza para la selva amazónica

La mayor deforestación global en bosques tropicales se concentra en la Amazonía, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.

septiembre 21 de 2025
02:47 p. m.
En 2024, el 42 % de la deforestación global en bosques tropicales fue reportada en la Amazonía, específicamente en selvas de Brasil, Perú y Colombia.

El crimen organizado y las economías ilegales serían uno de los principales factores para que esto suceda.

Joaquín Carrizosa, miembro del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) en Colombia, asegura que esto se debe a que los grupos armados criminales han penetrado a lugares en donde antes no estaban, asociados a un sistema macrocriminal y de redes trasnacionales.

Minería ilegal fomenta la deforestación

A esta situación se suma el crimen organizado en la triple frontera, siento Tabatinga y Leticia el epicentro de economías ilegales, donde se combina el tráfico de drogas, minería de oro y tala ilegal.

Hoy en día, el comercio del oro ilegal supera hoy los 30.000 millones de dólares.

Además, la baja presencia del Estado en estas zonas promueve la explotación ilegal de la tierra, el tráfico de fauna silvestre y la afectación a comunidades indígenas y sus territorios de conservación.

Expertos proponen modelo de bioeconomía

Frente a este panorama, expertos insisten en adoptar la bioeconomía como un modelo económico en el Amazonas.

Dicha propuesta consistiría en cambiar el modelo económico de la región, poniendo a la gente en el centro, priorizando las visiones culturales y los métodos tradicionales para apoyar pequeños proyectos productivos que tengan como eje transversal el cuidado del medioambiente, según explicó Carrizosa.

Las organizaciones insisten en la protección de 1,5 millones de indígenas que viven en la selva amazónica.

Además, reiteran el llamado a los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica para que cumplan con los compromisos relacionados con la cooperación en inteligencia y control de delitos ambientales.

