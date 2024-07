¿A qué se debe la escasez de medicamentos? Experto alertó la gravedad de esta situación

Son varias las quejas realizadas por pacientes acerca del desabastecimiento de medicamentos. La falta de fármacos pone en riesgo su salud e incluso puede obligarlos a postergar un tratamiento de vital importancia.

Falta de medicamentos para pacientes con epilepsia

Noticias RCN le ha hecho seguimiento a esta situación. Leonardo Huertas, delegado de salud de la Defensoría del Pueblo, habló del impacto que esta contingencia genera en los pacientes.

Huertas dijo que hubo una reunión con agentes del sector salud relacionados con la epilepsia, en la cual abordaron la compleja situación: “Esto ha generado un deterioro en la salud de los pacientes que pueden tener convulsiones a lo largo del día, lo que los pone en altísimo riesgo”.

RELACIONADO Pacientes continúan reportando escasez de medicamentos como la insulina

Según lo dicho por el delegado, gran parte de quejas y tutelas interpuestas tienen que ver con la falta de medicamentos. No obstante, un detalle particular radica en que algunos operadores farmacéuticos que entregan los fármacos no tienen un certificado de desabastecimiento del Invima.

Ellos ahora dicen que tienen un desabastecimiento logístico. Eso no está en la norma. Lo que hemos evidenciado es que esta situación es de recursos. Las EPS no están pagando y la falta de medicamentos pone en altísimo riesgo el derecho humano a la salud y a la vida de los pacientes.

Crítico panorama en las regiones

Por otro lado, Huertas fue claro en explicar que esta situación no es consecuencia de las intervenciones realizadas por el Gobierno a las EPS. Al contrario, la escasez es un fenómeno que viene presentándose tiempo atrás.

Sin embargo, algunas de las EPS intervenidas han experimentado un aumento en las quejas interpuestas por sus afiliados. “Llevamos ocho meses detrás de Emssanar para que le entregue una silla de ruedas a una mamá”, informó Huertas al indicar que, si bien hay contacto directo para atender casos urgentes, no es suficiente para darle bienestar a los pacientes.

El delegado afirmó que la situación es peor de preocupante en las regiones. Por lo cual, algunos pacientes tienen que trasladarse hasta Bogotá, pero han sido más notables las barreras que tienen las personas provenientes de otros lugares, tales como los mecanismos de transporte y el lenguaje.