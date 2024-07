Los pacientes siguen sufriendo el desabastecimiento de medicamentos: esta es su realidad

Los pacientes continúan viviendo días realmente caóticos porque muchos de ellos llevan meses sin poder acceder a los medicamentos que necesitan. Y es que, desde el Ministerio de Salud han reconocido que alrededor de diez fármacos se encuentran desabastecidos.

Además, según el análisis del Invima, son 12 los medicamentos que no se están encontrando en ninguna parte y lo más preocupante es que 30 más podrían estar en riesgo de desabastecerse.

En medio de esta coyuntura, la Superintendencia Nacional ha reconocido que los pacientes han tenido que registrar 125 mil quejas durante el 2024 por la falta de entrega oportunidad de los medicamentos. Desde lo que está consignado en sus registros, los pacientes que más han enfrentado problemas de desabastecimientos son los que viven en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle.

Los pacientes se pronunciaron: esta es la realidad que los aqueja

“Hay veces que dicen que están escasos y que hay que esperar. En otras ocasiones afirman que los van a enviar a la casa y ni siquiera lo llaman a uno”, afirmó Marco Fidel Chamarro, uno de los pacientes que se ha visto perjudicado por el desabastecimiento de los medicamentos.

RELACIONADO Cayó banda que traficaba medicamentos para el cáncer en Bogotá y Cundinamarca

“Tengo cáncer de mama y solo me entregaron dos medicamentos. Respecto a los otros, me dijeron que no me los entregaban porque no los hay”, enfatizó María Gissela Uribe, otra de las pacientes.

Gran parte de los ciudadanos que llevan meses sin poder recibir sus medicamentos han reconocido que su tratamiento se ha visto interrumpido y que, por lo tanto, sus síntomas se han exacerbado. Adicionalmente, han indicado que las fórmulas se les vencen sin que se les haga efectiva una sola entrega.

¿Por qué se está presentando este problema? La Superintendencia Nacional de Salud lo explicó

“Las EPS no están pagando oportunamente a sus operadores para la entrega o la dispensación de los medicamentos”, indicó Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud.

RELACIONADO Población de Cartagena denuncia demoras en la atención y entrega de medicamentos del sistema de salud

Por su parte, el Invima expresó que el desabastecimiento de medicamentos no se está presentando por falta de trámites, sino porque hay escasez de materias primas. Asimismo, que la problemática se está registrando principalmente en los fármacos monopólicos.

En búsqueda de soluciones, desde el Ministerio de Salud informaron que analizaron la situación de más de 400 medicamentos que son de los más utilizados por los pacientes.