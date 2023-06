Desconocidos ingresaron al apartamento de la periodista Darcy Quinn, sin llevarse objetos de valor

Personas desconocidas ingresaron al apartamento de la reconocida periodista Darcy Quinn en la noche de este viernes 9 de junio, sin llevarse objetos de valor, denunció la comunicadora a través de su cuenta de Twitter.

“Con mucho dolor les cuento que anoche entraron extraños a mi apartamento y aparentemente no se llevaron nada …@FiscaliaCol @PoliciaColombia investigan”, denunció Quinn.

Con mucho dolor les cuento que anoche entraron extraños a mi apartamento y aparentemente no se llevaron nada …@FiscaliaCol @PoliciaColombia investigan pic.twitter.com/cRq25F1HlA — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 10, 2023

A la residencia de la periodista llegaron investigadores del CTI de la Fiscalía está sábado 10 de junio en la mañana, sorprendiendo a los vecinos, quienes no entendía qué sucedía en dicho lugar.

El hecho de que las personas que revolcaron las pertenencias de Darcy Quinn no se hayan llevado nada genera diversas suspicacias en la opinión pública. Se espera que en los próximos días continúen las investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido.

¿Darcy Quinn está “chuzada”?

Hace unos días, en medio de las presuntas chuzadas ilegales que han puesto en crisis al Gobierno de Gustavo Petro, la periodista afirmó: “Tengo en mi poder un chat con un alto funcionario de Gobierno diciéndome que ‘yo también’ estoy chuzada”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió a esa acusación y manifestó en Caracol Radio: “Yo estoy seguro de que, por lo menos, en el Gobierno no estamos interesados en chuzar a ningún periodista, mucho menos a Darcy, a la que muchos colombianos la escuchan; son sus comentarios, que nacen muchas veces de meros comentarios y que no tienen elementos para luego terminar siendo corroborados. En algunos casos sí se corroboran, pero no es interés del Gobierno escuchar a Darcy Quinn”.

La comunicadora le contestó: “Ministro, le pido respeto por mi trabajo. No le queda a usted bien descalificar mi trabajo ante la pregunta de los colegas de mi antigua casa. Lamento que el efecto de haberlo cuestionado en el pasado tenga estas consecuencias”.