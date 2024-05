“No me dejen morir”: desgarradores audios de policías antes de ser asesinados en Morales, Cauca

Noticias RCN tuvo acceso a los audios que describen el llamado de auxilio desesperado de los policías cuando estaban siendo atacados por las disidencias de las Farc.

Se escuchan las voces de al menos dos uniformados que, entre las detonaciones de las balas, piden apoyo de la Fuerza Pública.

En video quedó registrado el momento exacto en el que inició el ataque contra la Estación de Policía de Morales.

Que están atacando a la Policía ahí en morales, señores. Emboscaron, emboscaron. Todas las unidades tomar las medidas de seguridad, señores.

Los desgarradores audios de policías que pedían auxilio

El patrullero Jaime Andrés Calderón y Diego David López pedían desesperadamente que no los dejaran morir.

Audios en Estación de Morales:

-Necesitamos apoyo urgente.

-Mi sargento, me dieron mi sargento. Mi sargento no me deje morir mi sargento. El apoyo tierra, el apoyo, colabórenme con el apoyo.

-Tierra los tenemos cerquita. Nos están dando tatucos. Tierra.

Del otro lado del radio, el suboficial hacía su mayor esfuerzo para alentarlos.

Audios de Policía al otro lado:

-Compañero ánimo con esa situación. Ahí el apoyo ya está coordinado en el punto

Dos patrulleros y dos reclusos murieron tras ataques en Estación de Morales

Lamentablemente, los patrulleros Calderón y López perdieron la vida, así como otros dos hombres privados de la libertad que permanecían en la estación de Policía.

Los heridos son el sargento Alex Fabián Aranda y los patrulleros Faiver Uribe Palechor y Kevin Gutiérrez Aragón.

La Policía dispuso apoyo aéreo y terrestre para mitigar la situación; sin embargo, la aeronave fue impactada con ráfagas de fusil.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, ordenó el movimiento inmediato de tropas del Ejército y el despliegue de aeronaves de la FAC y del Ejército para apoyar.