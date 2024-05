"Después hacemos lo que dice el presidente": polémicos audios del ministro de Salud sobre el sistema del magisterio

El cambio del sistema de salud del magisterio sigue generando polémica. Desde el 1 de mayo entró a funcionar el nuevo modelo, desde esa fecha han sido varias las quejas e inconformidades de los profesores.

Algunos aseguran que les han retrasado citas médicas importantes para tratamientos de enfermedades complejas como el cáncer. Asimismo, otros dicen que ha habido falta de atención, tardanzas en las respuestas por parte de la Fiduprevisora y dificultades para que se entreguen medicamentos de alto costo.

Frente a esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que respecto al mal funcionamiento de este nuevo sistema no podía responsabilizarse al presidente Petro porque quien ha manejado todo ha sido el presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín Barbosa.

“Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República y quien ha manejado todo, absolutamente todo hasta hoy, ha sido el señor Marín. Yo sí he encontrado que, desafortunadamente, este modelo que nosotros planteamos porque lo estudiamos [...] esto no se ha cumplido en la práctica”, aseguró el ministro Jaramillo ante el Congreso.

Además, La FM de RCN conoció audios de la reunión del 7 de mayo entre el ministro Jaramillo y el presidente de la Fiduprevisora.

“Después hacemos lo que dice el presidente”: Ministro de Salud a Fiduprevisora sobre sistema de salud de los docentes

En los audios de la reunión a inicios de mes entre el ministro Jaramillo y Jhon Mauricio Marin, se puede escuchar que están hablando de las dificultades en la entrega de medicamentos a los pacientes.

En los audios se puede escuchar que Jaramillo pide que, mientras se soluciona la crisis, las IPS entreguen los medicamentos, contrario a lo que dice el presidente Petro.

“Esa fue una instrucción del presidente, ministro. Le preguntamos si podíamos hacerlo con las IPS que contratamos y dijo explícitamente que con las IPS no”, Marin respecto a los contratos de los medicamentos.

Ante esto el ministro responde que se deben emplear las IPS para entregar los fármacos mientras se soluciona la crisis: “Ahora mientras tanto, si los dispensarios no están mandado a zonas peligrosas, que de una vez la IPS entregue y se va solucionando el problema, es un momento de crisis[...] Después hacemos lo que el presidente dice”, asegura Jaramillo.

Respecto al precio de los medicamentos el ministro asegura que se “arreglan después, cuando se haga la auditoría, porque hay que auditar”.

Críticas por el nuevo modelo de salud para los profesores

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, criticó el pasado 9 de mayo el nuevo modelo de salud para los profesores. “Este modelo va a mostrar su insostenibilidad”, aseguró.

“Un modelo como está planteado que es un modelo de red abierto donde no hay unas redes bien formadas y donde se está creyendo que todos los docentes pueden ir a cualquier institución termina, tarde o temprano, con un trancón de facturas y con problemas de pagos a las clínicas y problemas de sostenibilidad”, manifestó.