Así fue la estrategia de los niños indígenas para sobrevivir en la selva del Guaviare tras accidente aéreo

El informe de la Aeronáutica Civil reveló que, cuando la aeronave se encontraba a 100 NM de San José del Guaviare con 5.500 pies de altitud, el piloto tuvo que efectuar un aterrizaje forzoso en terreno selvático, debido a que la avioneta presentó una reiterada pérdida de potencia en la planta motriz.

¿Cuál fue la causa del accidente?

El accidente ocurrió el 1 de mayo de 2023 y los hermanos estuvieron 39 días en medio de las profundidades de la selva. Un día antes, la aeronave realizó un vuelo sin novedades.

A las 7:15 a.m., se registró el primer llamado de auxilio por parte del piloto. Si bien la primera falla del motor logró controlarse, la segunda fue el detonante para la emergencia. La última comunicación del piloto fue a las 7:44 a.m.

Teniendo como referencia la última ubicación de la avioneta, el Servicio de Búsqueda de la Aeronáutica Civil (SAR) y la Fuerza Aérea Colombiana iniciaron la búsqueda de la aeronave. A los dos días posteriores, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia desplegó al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) para coordinar las labores de búsqueda en todos los frentes (aéreo, terrestre y fluviales).

14 días después de la desaparición, el equipo de búsqueda encontró a la aeronave, la cual estaba en posición vertical e impactada frente al terreno. Al interior, estaban los cuerpos de los tres adultos que ocuparon la aeronave.

A la avioneta se le desprendió el motor y la hélice, junto con abolladuras significativas en la parte frontal del cargo pod, cabina de mando y pared de fuego. Adicionalmente, la punta del plano izquierdo se separó de la unión del fuselaje.

Después del hallazgo de la avioneta, se puso en marcha la búsqueda de los cuatro menores de edad a partir de las pistas que encontraron en los alrededores. Durante la búsqueda, se toparon con huellas de los menores, pañales, una carcasa de celular, la tapa de un tetero, calzado, un kit de alimentación destapado y refugios improvisados.

Las organizaciones gubernamentales e indígenas participaron en el plan. En total, se contó con el apoyo de 211 personas (119 militares y 92 indígenas) provenientes de 30 organizaciones nacionales.

Durante día y la noche, la búsqueda se mantuvo activa y, 39 días después del accidente, el 9 de junio de 2023, fueron encontrados los cuatro hermanos, quienes estaban en condiciones débiles.

Los supervivientes fueron trasladados en helicóptero hasta San José del Guaviare y, posteriormente fueron atendidos en el Hospital Militar Central de Bogotá.

En la Operación Esperanza se utilizaron perros especializados. Sin embargo, el informe confirmó que uno de ellos falleció el 18 de mayo.

Los niños nunca tuvieron contacto con un perro

Por otro lado, el informe reveló la entrevista que le realizaron a una superviviente, quien contó detalles de cómo fue la experiencia en la selva. La menor dijo que, tras el impacto de la aeronave, perdió la conciencia. No obstante, el llanto de los otros menores la despertó.

La superviviente contó que tuvo una grave herida en la cabeza, la cual controló con un vendaje improvisado que sirvió para que los insectos no la infectaran.

Las provisiones aguantaron dos días, por lo que los menores tuvieron que empezar a caminar hacia el río para alimentarse. Por causa de las heridas, la menor tuvo que desplazarse de rodillas apoyada en su cadera y cargando al bebé.

Estando en el río Apaporis, los menores se aprovisionaron de agua y lograron pescar con una lanza fabricada. Sin embargo, el sabor del pescado hizo que optaran por alimentarse con semillas y frutos de una palma.

Un hecho particular del relato de la menor es que ellos no tuvieron contacto con otras personas ni con caninos, por lo que el perro Wilson no los habría acompañado en su recorrido.