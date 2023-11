"No saben el mal que han hecho a una familia": madre de mujer secuestrada en Cauca

Los secuestros en el país siguen siendo un flagelo que continúa afectando al territorio nacional, en particular, a las poblaciones rurales en donde los grupos armados tienen gran presencia.

Las familias siguen exigiendo la libertad de sus allegados. Uno de los casos se registró en Cali, en donde una mujer está viviendo un drama tras la desaparición de su hija, de quien no se sabe nada desde el mes de octubre.

En entrevista con Noticias RCN, Elizabeth Vargas, madre de la joven desaparecida, les solicitó ayuda a las autoridades para encontrar lo más pronto posible a su hija.

¿Cómo desapareció su hija?

Mi hija salió el miércoles 4 de octubre, salió hacia Puerto Saija, Cauca, iba a hacer una diligencia de comprar un oro y desde ese día ella salió y el sábado 7 ya no tuve más noticias de ella, nada.

¿Tiene la certeza de que ella está secuestrada? ¿Qué le han dicho las autoridades?

Según lo que nos dijeron a la familia, que a ella se la había llevado el Frente 30 de las Farc, que

llegaron por ella al hospedaje en donde estaba unos hombres armados y desde ahí desapareció.

¿Le han pedido dinero por la liberación de su hija?

No, hasta ahora ninguna, ningún tipo de información, no he obtenido nada, tampoco sobre ella, no sé nada desde el día que desapareció.

¿Qué llamado les hace a las autoridades?

Ella no tenía hijos, tiene a su familia, quienes la estamos esperando desde ese día. Le pido a las personas que la tienen que me la devuelvan, no saben el mal que han hecho a una familia.

Exigen liberación exalcalde de San Calixto

En las últimas horas, familiares y amigos del exalcalde de San Calixto, Yadil José Sanguino, salieron a marchar exigiendo su liberación inmediata sin ningún tipo de condicionamiento.

En la marcha participaron comunidades de toda la región del Catatumbo, en la cual se hizo un llamado por la libertad del exalcalde secuestrado desde el pasado 15 de noviembre.

“Yadil Sanguino no tenía amenazas dentro de este municipio, no tenía persecución, ni siquiera recibió una amenaza hacia el tema político. Hoy les pido a ellos que por favor nos expliquen”, afirmó Cecilia Martínez, esposa del exalcalde secuestrado.