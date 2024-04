Video: dos mujeres fueron víctimas de un violento atraco en Bogotá

En la noche del 23 de abril, en el barrio Pradera de la localidad de Puente Aranda, dos mujeres fueron víctimas de un violento atraco en el que les robaron su camioneta.

Los hechos ocurrieron mientras que estaban ingresando el vehículo al parqueadero de su vivienda.

¿Cómo fue este nuevo atraco ocurrido en Bogotá?

Sobre las 10:40 de la noche, las dos mujeres acababan de llegar a su hogar y se disponían a parquear su vehículo. Sin embargo, mientras que una de ellas se encargaba de esa tarea, dos hombres se bajaron de una camioneta de alta gama y la interceptaron con revólveres.

Un primer hombre se acercó a la puerta del conductor y le apuntó a la mujer que se encontraba dentro de la camioneta. En ese momento, ella intentó arrancar, pero el vehículo se le apagó.

Cuando la mujer quiso emprender la marcha, el segundo delincuente se paró frente al vehículo y también comenzó a apuntarle de manera amenazante. Posteriormente, se acercó a la puerta, la abrió y, con ayuda de su cómplice, sujetó a la mujer y la arrastró hasta quitarla del volante.

La segunda mujer salió del interior del parqueadero para interceder y defender a su pareja. Además, un hombre que estaba dentro del hogar también llegó al lugar de los hechos con la intención de evitar el robo. Pero, uno de los delincuentes se subió a la camioneta, la prendió y arrancó sin importarle que casi atropella a las víctimas.

Por su parte, el otro actor material del atraco se subió al vehículo de alta gama en el que habían llegado y emprendió la huida.

¿Cuál es el testimonio de las víctimas que fueron atracadas en la localidad de Puente Aranda?

“El que estaba al frente me pega un cachazo en la cabeza y entre los dos me sacan del carro”, relató la víctima que se encontraba dentro de la camioneta.

“Yo forcejeé con ellos y entre el forcejeo me dijeron que me iban a matar si me seguía oponiendo”, concluyó.

Después de este hecho, los habitantes de la localidad de Puente Aranda afirmaron que esa modalidad ha sido recurrente en el último tiempo y que necesitan que la Policía intervenga para contrarrestarla.

Por el momento, los videos registrados por las cámaras de seguridad del sector están siendo analizados para identificar a los dos delincuentes que realizaron el atraco.