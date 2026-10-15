Dragoneante de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo fue asesinado en Girón, Santander

Un nuevo hecho de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se registró en Santander. Un dragoneante adscrito a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo murió tras ser víctima de un atentado sicarial en el municipio de Girón, luego de recibir un disparo en la cabeza cuando llegaba a un establecimiento de su propiedad.

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El crimen ocurrió en el barrio Río de Oro, un sector residencial que, según habitantes de la zona, se ha caracterizado por su tranquilidad y donde nunca se habían presentado hechos similares. La víctima llevaba 17 años de servicio en el INPEC y había dedicado los últimos ocho años a la construcción de su restaurante, conocido como Sabor Argentino.

Consternación en la comunidad de Girón

La muerte del funcionario provocó conmoción entre vecinos y conocidos. Residentes del sector destacaron que era una persona cercana a la comunidad, reconocida por su disposición para ayudar y por su trato amable.

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Líderes comunales señalaron que el barrio cuenta con condiciones de seguridad y presencia policial permanente, por lo que el atentado ha generado preocupación entre los habitantes. Además, resaltaron la trayectoria laboral y personal del dragoneante, cuya familia reside desde hace varios años en la zona.

Crece la preocupación por ataques contra funcionarios del INPEC

Con este homicidio ya son tres los atentados sicariales que han dejado víctimas vinculadas al INPEC en Santander en menos de dos meses. La situación ha encendido las alarmas entre los trabajadores del sistema penitenciario, quienes exigen mayores garantías de seguridad.

Tras conocerse el asesinato, el Ministerio de Justicia rechazó el crimen y expresó su solidaridad con la familia del funcionario. Entre tanto, compañeros de la víctima y representantes del INPEC solicitaron la realización de un comité nacional extraordinario para analizar la situación de riesgo que enfrentan los servidores penitenciarios en la región.

Las autoridades locales también hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a la dirección del INPEC para fortalecer las medidas de protección y esclarecer los responsables de una serie de ataques que mantienen en alerta al personal penitenciario y a sus familias en Santander.