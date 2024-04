“Se están involucrando en asuntos donde no nos involucramos”: canciller Luis Murillo a EE.UU.

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se pronunció este 24 de abril sobre el reciente reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia. En el texto aparecen mencionados Nicolás y Juan Fernando, el hijo y el hermano del presidente Petro, respectivamente.

El pronunciamiento del ministro se dio en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes; allí, el funcionario lanzó unos duros comentarios sobre el documento y lo consideró como una intromisión en los asuntos que hoy están siendo materia de investigación por la justicia colombiana.

Para Luis Murillo, el reporte del Departamento de Estado no debería mencionar nombres porque, bajo su concepto, “afectan el buen nombre de las personas” e influye de manera negativa en los procesos.

“Nosotros siempre hemos decidido que cuando se hacen esos informes no mencionen nombres porque afecta el buen nombre de la persona”, aseguró el canciller. “Afectan el debido proceso que respetan las instituciones colombianas”, continuó.

Nota de protesta de la Cancillería al Gobierno de Estados Unidos

Hace un par de horas, la Cancillería informó que Colombia envió una nota de protesta por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado.

“El Gobierno de Colombia ha emitido una nota diplomática de protesta al Gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, sobre el informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2023 y su sección sobre Colombia”, dice el anuncio de la entidad.

Esta nota de protesta está relacionada con lo dicho por el canciller Luis Gilberto Murillo en las últimas horas, en donde aseguró que Estados Unidos se estaba involucrando en asuntos internos de Colombia; también, mencionó que el Estado colombiano no tiene este tipo de prácticas y respeta los procesos judiciales estadounidenses.

“Cuando singulariza dos nombres, por ser el hermano del presidente o el hijo del presidente, afecta eso mismo también. Se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos”, agregó el funcionario.

Finalmente, Murillo también sacó a colación las investigaciones que pesan sobre el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recalcando que en Colombia este tema nunca ha sido tratado por ningún representante del Gobierno.

“Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No. ¿Usted nos ha escuchado hablando de los procesos internos que hay en Estados Unidos? No. Porque respetamos la soberanía de los Estados Unidos y sus instituciones. Si Estados Unidos respeta nuestras instituciones no debe hacer eso”, sentenció.

Hunter Biden alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en 2023 luego de declararse culpable de evasión fiscal y posesión ilegal de armas de fuego. Este último delito lo cometió en 2018 cuando era adicto al crack; él mismo lo reconoció en su libro publicado en 2021.