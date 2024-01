Ejército promueve restauración del páramo de Berlín con vivero de frailejones y opción de donar

Los incendios en Colombia han dejado los bosques con graves afectaciones, donde la mayoría de las plantas se han perdido. Pasarán muchos años para poder ver nuevamente frondoso el ecosistema, pero no podemos seguir lamentando lo ocurrido y se debe empezar a trabajar. La recuperación del páramo de Berlín ha comenzado y la está llevando a cabo el Ejército con un vivero especial de frailejones, donde las personas pueden ayudar y donar.

En A Lo Que Vinimos, el general Óscar Vera, comandante de la Quinta Brigada en Santander, habló sobre dónde estará ubicado el vivero para restaurar el páramo y en cuánto tiempo comenzará la siembra.

En contexto: Más de 10 países han expresado interés en apoyar a Colombia para atender los incendios forestales

¿Cómo es el plan de choque con el vivero para restaurar el páramo?

"Inicialmente, en el sector de Picacho teníamos un vivero que contaba con varias plantas que servían como semilla para este trabajo de recuperación. Ahora se espera a corto plazo y de acuerdo con el diagnóstico que tenemos, que podamos empezar porque no se encuentra la cantidad de frailejones que se tenía y se perdieron en su totalidad, aunque algunos frailejones por sus características tienen una posibilidad de recuperación y algunos no quedaron con una afectación total. A través de las capacidades del Ejército vamos a participar directamente en la resiembra de estas plántulas, no solo en el páramo de Berlín sino en diferentes sectores afectados"

¿En cuánto tiempo comenzará la siembra?

"Precisamente eso es lo que nos va a arrojar el diagnóstico con estas entidades medioambientales, ellos son los expertos con esa experiencia que tienen, nos van a poder decir a partir de un mes o dos meses se puede empezar a hacer la siembra. Durante este tiempo lo que vamos a hacer es una recolección de semillas, una recolección de esa parte inicial para ir concentrándola en la base militar, la cual va a servir de punto de partida para ese gran vivero que vamos a tener".

¿Cómo pueden contribuir las personas?

"Vamos a generar unas líneas de comunicación para las personas que tal vez tengan plantas o semillas en su casa, o que quieran aportar estas semillas. Les vamos a dar indicaciones a las comunidades de dónde pueden llevar estas semillas, dónde las vamos a concentrar y posteriormente las llevaremos al páramo y la base militar que tenemos para ir haciendo esa adaptación al terreno, específicamente en el sector del páramo de Berlín".