"El que no nace para servir no sirve para vivir": intendente que se quitó el zapato para ayudar a un patrullero

El intendente Juan Rico de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas, en Villavicencio, ayudó a un patrullero que en plena ceremonia de ascenso se le despegó la suela del zapato mientras marchaba con la bandera. Sin dudarlo, se quitó su zapato delante de todos y se lo dio al uniformado, quien además lideraba el acto. En A Lo Que Vinimos, el intendente habló sobre esa imagen ejemplar y conmovedora, y también dejó un mensaje para los ciudadanos.

¿Cómo le nace a usted el gesto de entregarle su zapato al patrullero Daniel Mármol?

Lo primero que hago es llegar a la escena y decirle al patrullero que se calme y que esté tranquilo, que no vaya a perderse la ceremonia ni lo que esté haciendo. Le pregunto cuánto calza y él me dice que 40, le digo bueno yo calzo una talla más, le voy a quitar el zapato, sencillamente lo dejo parejo para poderle cambiar el zapato y le doy mi zapato porque era lo que tenía que hacer en el momento, sobre todo porque iba en una marcha principal y él iba con la bandera. Él era el primer puesto de la promoción y se le da el realce de llevar la bandera nacional que para nosotros los policías de Colombia es nuestro símbolo patrio y lo que más debemos resaltar.

¿Qué le dijo el patrullero Daniel Mármol después de esa ayuda?

Cuando terminó la ceremonia él me dio un abrazo y me dijo gracias mi intendente porque usted me salvó la patria, la vida. Él tenía la misión de llevar la bandera y los ojos de la ceremonia estaban puestos en él.

¿Cuál es el mensaje que usted deja?

Comienzo con una frase que dice que el que no nace para servir no sirve para vivir, y segundo nosotros los profesionales de Policía, los mandos medios y superiores oficiales, estamos en la obligación de ayudar, aquí no se trata solamente de dar órdenes y servir, ese es el mensaje más claro. Ojalá ese gesto que se ve en el video, todo el mundo lo tome como algo que se debe hacer, pero no solo de intendente, sino de parte de todos los seres humanos para arreglar muchas cosas que se están mortificando hoy en día en el mundo entero.

