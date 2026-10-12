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El anterior Gobierno habría ocultado las cifras sobre minería ilegal los últimos tres años

Casi la mitad del territorio de explotación de oro se encuentran en Parques Naturales de Colombia y coincide con cultivos de hoja de coca.

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
09:37 p. m.
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La minería ilegal se extendió sin control durante los últimos años en Colombia. Así lo advierte un informe reciente del Gobierno Nacional y las Naciones Unidas, conocido por Noticias RCN.

A esto se suma que, de acuerdo con el viceministro de Minas y Energía, Luis Madriñán, el Gobierno anterior habría ocultado desde 2023 las cifras sobre este flagelo, que amenaza los ecosistemas y financia a las estructuras criminales:

“Encontramos con muchísima preocupación que hubo un deliberado ocultamiento de los datos durante los últimos tres años . ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado colombiano falló en reconocer cuál era la realidad del fenómeno de explotación ilícita de minerales en Colombia”.

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De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión, conocido como EVOA, el 75% de esta actividad se concentra en los departamentos de Chocó, Antioquia y Bolívar que, en total, reúnen el 82% de la minería ilegal.

Precisamente, la explotación de oro de aluvión registró un incremento del 4,5% en 2025, cuando llegaron a identificarse 118.410 hectáreas marcadas por esta actividad.

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Explotación ilegal de oro se concentra en los parques naturales y suele coincidir con cultivos ilícitos:

Preocupa que casi la mitad de la explotación de oro se da en los Parques Nacionales Naturales, que registran un aumento del 153% de la minería ilegal entre 2023 y 2025.

Además, el 48% del área con evidencia de explotación de oro también reporta cultivos de hoja de coca.

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