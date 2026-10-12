El anterior Gobierno habría ocultado las cifras sobre minería ilegal los últimos tres años

La minería ilegal se extendió sin control durante los últimos años en Colombia. Así lo advierte un informe reciente del Gobierno Nacional y las Naciones Unidas, conocido por Noticias RCN.

A esto se suma que, de acuerdo con el viceministro de Minas y Energía, Luis Madriñán, el Gobierno anterior habría ocultado desde 2023 las cifras sobre este flagelo, que amenaza los ecosistemas y financia a las estructuras criminales:

“Encontramos con muchísima preocupación que hubo un deliberado ocultamiento de los datos durante los últimos tres años . ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado colombiano falló en reconocer cuál era la realidad del fenómeno de explotación ilícita de minerales en Colombia”.

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Explotación ilegal de oro aumentó en el país: estos son los departamentos más afectados

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión, conocido como EVOA, el 75% de esta actividad se concentra en los departamentos de Chocó, Antioquia y Bolívar que, en total, reúnen el 82% de la minería ilegal.

Precisamente, la explotación de oro de aluvión registró un incremento del 4,5% en 2025, cuando llegaron a identificarse 118.410 hectáreas marcadas por esta actividad.

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Explotación ilegal de oro se concentra en los parques naturales y suele coincidir con cultivos ilícitos:

Preocupa que casi la mitad de la explotación de oro se da en los Parques Nacionales Naturales, que registran un aumento del 153% de la minería ilegal entre 2023 y 2025.

Además, el 48% del área con evidencia de explotación de oro también reporta cultivos de hoja de coca.