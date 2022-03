"Él no miente para salir de la cárcel": Iván Cancino sobre salida de Carlos Mattos

Luego de que se desatara una polémica por los permisos otorgados por el Inpec a Carlos Mattos, detenido por sobornos a la justicia colombiana en el ‘caso Hyundai’, el abogado Iván Cancino se pronunció. En diálogo con La FM de RCN el defensor de Mattos aseguró que todas las salidas han sido autorizadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

“La mayoría de las veces las visitas han sido en el sitio de reclusión y en lo personal me he visto con él en la Fundación Santa Fe cuando estuvo hospitalizado y en dos o tres visitas que ha hecho al médico”. Agregó que “las salidas de él tienen siempre la justificación y la real visita al médico”, controles postoperatorios.

Sobre el video revelado por Caracol, en el que Carlos Mattos llegó a su oficina ubicada en el norte de Bogotá y se reunió con diferentes personas, entre ellas Cancino, señaló que se lo encontró cuando asistía a una reunión con el hermano de su defendido.

“Él va a una cita médica, esa en una cita. El permiso se cumple, él no miente para salir de la cárcel. Él va a una cita médica de venida yo tenía una cita ahí establecida con la familia y él para. Yo le digo qué haces acá, me dice vengo a recoger unos exámenes y a otras cosas”, relató a La FM añadiendo que le hizo algunas observaciones y salvedades.

Cancino afirmó que no tiene conocimiento de más paradas o visitas que Mattos haya hecho. "Estoy seguro de que ese día tenía permiso de ir al médico, cuando me explica lo de los exámenes realmente no es que sea muy lógica la explicación y no lo puede hacer cualquier preso. Yo hago algunas salvedades y advertencias, más allá de eso yo no puedo responder por los permisos y lo que hace el Inpec y mi cliente".

Y aclaró que él no ha intervenido en los permisos que se le han concedido a Mattos.

El escándalo por las salidas de Carlos Mattos

Este año, al empresario le han sido otorgados seis permisos para salir de la cárcel. La que desató la polémica se realizó el pasado 21 de febrero. Un documento del Inpec señala expresamente que Carlos Mattos debía ser trasladado a su cita médica y regresado de inmediato a la cárcel La Picota.



“El privado de la libertad deberá ser regresado en forma inmediata a su lugar de origen una vez culminen los procedimientos y valoraciones medicas anotadas”.

Pero, según las denuncias Mattos no solo se habría paseado por diferentes zonas de Bogotá en vehículos oficiales del Inpec sino que incluso habría sido trasladado a su oficina en el norte de Bogotá y temido encuentros con diferentes personas entre ellos su abogado Iván Cancino.

Por el escándalo fueron separados de sus cargos el director del Inpec y del coronel Wilmer José Valencia, director de La Picota. El presidente Iván Duque dijo que lo que sucedió es vergonzoso y no se pueden permitir atropellos al sistema judicial y penitenciario.



Asimismo, los fiscales encargados de la investigación en el proceso de Mattos ordenaron la compulsa de copias para que se investigue al director de La Picota. La Procuraduría y la Fiscalía abrieron investigaciones disciplinarias y penales por estos hechos.

Y Carlos Mattos será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.