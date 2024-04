“Tengo profundas distancias con lo que plantea Petro”, Iván Name, presidente del Congreso

En medio de marchas, de tormentas políticas y agitación social, José Manuel Acevedo, Director de Noticias RCN, tuvo una entretenida charla con Iván Name, presidente del Congreso de Colombia, en la cual tuvieron tiempo para hablar de temas como las reformas, el presidente Gustavo Petro, entre otros.

En medio de la lluvia, y afuera del capitolio, José Manuel inició la charla con Name con el tema de las marchas en contra del gobierno Petro.

José Manuel Acevedo: Hace ocho días salieron a marchar los que no están de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, y el 1 de mayo saldrán sus simpatizantes (citados por él). ¿Usted con cuál de las dos marchas se siente más cómodo?

Iván Name: Como presidente del Congreso decidí no marchar en ninguna. Hace unos días no marchó la oposición, marchó una muestra representativa de nuestra nación, en donde había sectores de la oposición, y otros sectores que no son opositores, sencillamente inconformes, que es distinto. El próximo 1 de mayo no marcharán los simpatizantes de Petro, este día marcharán las centrales obreras.

J.M.A: Por su respuesta, ¿usted cree que el presidente va a instrumentalizar la marcha del 1 de mayo que es la los trabajadores, habitualmente?

I.N: No, lo que ha convocado es amigos de él que se sumen a la del 1 de mayo.

J.M.A: Usted no marchó, ¿lo veo más sintonizado con los del domingo que con los del miércoles?

I.N: Tengo profundas distancias con lo que plantea el presidente Petro con su gobierno. Es que ya nos está hablando de constituyentes callejeras y popular. Como si eso legitimara lo que ve y ordena nuestra constitución

J.M.A: Hace un par de semanas, el presidente de la República me dijo: “hay que prestarle más atención al fondo, al contenido, que a las formas (sobre constituyente)”. ¿Está de acuerdo con esa declaración?

I.N: Eso debe ser un retruécano, porque las formas son la manera en la que las sociedades, y las naciones se organizan y establecen sus procedimientos. Acá no va haber una nueva constituyente porque se le ocurre a alguien. De lo contrario sería un golpe de estado.

J.M.A: ¿Usted cree que el presidente está en eso?

I.N: Yo la verdad no lo interpreto, ni lo descifro. Me atengo a lo que él dice. El fondo y las formas tienen que ser acatadas según la democracia y no reinventadas caprichosamente por coyunturas políticas.

J.M.A: ¿Constituyente para qué, se necesita una?

I.N: Pues, esto es lo curioso. Por lo que yo le he podido adivinar, ha planteado una constituyente para no reformar la constitución. Hay que buscar que hable de nuevo para ver qué es lo que quiere.

J.M.A: ¿Cree que el Congreso no escuchó a las personas que salieron a las marchas el domingo pasado con la aprobación de la reforma pensional?

I.N: Pienso que el Congreso o el Senado tomó una decisión sobre la propuesta gubernamental, y sobre esto decidió. Yo no estuve prescindiendo la sesión plenaria. Le pedí a la vicepresidente que lo hiciera.

J.M.A: ¿Qué le responde a los críticos que dicen que usted se lavó la manos al dejarle a la Vicepresidenta del Congreso que prescindiera la sesión?

I.N: Lo que pasa es que uno no puede acatar la democracia favoreciendo lo que uno piensa. Se debe acatar cuando ella se pronuncia legítimamente.

Las marchas no pueden decidir lo que esta institución (el congreso), elegida por nuestra nación y nuestro pueblo decida. Por eso es inconveniente que haya marchas a favor o en contra.

J.M.A: Esta corporación decidió aprobar un umbral de 2.3 salarios mínimos, pero el presidente insiste que sea de 4 salarios mínimos. ¿Usted cree que el presidente ‘conejeo’ al Congreso?

I.N: Entiendo que quienes votaron a favor de la propuesta de la reforma pensional, lo hicieron bajo el acuerdo de ese umbral, entiendo que algunos no entendieron que él le dirá a la cámara que lo eleve. El país tiene que entender que aún no está aprobada.

J.M.A: ¿Usted cree que alguien quiere tumbar al presidente Petro?

I.N: Yo creo que nuestra democracia tiene la madurez para entender que el presidente fue elegido, y su mandato debe ser respetado plenamente.

J.M.A: Gustavo Petro dice que el progresismo debe seguir más de 4 años, ¿usted cree lo mismo?

I.N: Es una corriente política que tiene todo el derecho político de reclamar el apoyo ciudadano si logra merecerlo.

J.M.A: ¿Cómo va, cree que se refrendaría el mandato popular?

I.N: No creo. Hay una gran inconformidad nacional.

J.M.A: Hay quienes dicen que el presidente de Congreso se está luciendo, ¿usted que le responde a los críticos?

I.N: Mi familia ha estado sentada por 70 años en este congreso, yo soy el tercer presidente de mi familia, eso no me avergüenza, me llena de orgullo. Yo no estoy en un desfile, si no ejerciendo con mi responsabilidad. Acá hay independencia y autonomía.

J.M.A: Viendo los cuadros de Bolívar y Santander. Gustavo Bolívar dijo que usted representa la vieja política, ¿qué le responde usted?

I.N: Menos mal para Simón Bolívar con este Bolívar no tienen parentesco.

J.M.A: Cuándo fue la última vez que habló con el presidente Petro.

I.N: En la despedida de Piedad Córdoba. Me dijo: “Lo dejo en su palacio”.

J.M.A: ¿Por qué no se hablan más el Presidente de la República y el del Congreso?

I.N: Cuando fui a palacio, 2 semanas después de mi elección, después de eso quedamos en tener más reuniones, pero esto no fluyó, y mejor. Así nadie dice que el Congreso depende de presidencia.

J.M.A: Le ve suerte al nuevo proyecto de la Reforma a la salud.

I.N: No sé cuál es. Acá lo único que sé es que el congreso archivó el que presentó el gobierno.

J.M.A: ¿Qué espera que digan de Iván Name cuando termine su mandato en la presidencia del Congreso?

I.N: Que cumplió plenamente con sus objetivos, que son: sostener una democracia y una libertad que no van a estar en juego.