Segunda vuelta en Colombia: Cómo proteger a jóvenes, abuelos y zonas rurales de fraudes digitales

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la circulación de información en entornos digitales se ha intensificado, y con ella, los riesgos de manipulación digital.

Expertos advierten que los ciberdelincuentes están aprovechando la coyuntura para difundir noticias falsas, fraudes y contenidos manipulados dirigidos especialmente a las poblaciones más vulnerables: adultos mayores, primeros votantes y habitantes de zonas rurales.

El desafío es alarmante. Según el estudio Lenguaje Digital, el 78% de los colombianos ha estado expuesto a la desinformación en el último año, y un 41% admite que no sabe cómo identificar una noticia falsa. Además, el 50% afirma haber recibido contenidos falsos a través de WhatsApp o Telegram.

Los tres grupos más expuestos

Adultos mayores: Suelen ser blanco de cadenas falsas en WhatsApp y Facebook. Los atacantes apelan al miedo o la urgencia, difundiendo alertas electorales falsas o enlaces fraudulentos para robar datos personales aprovechando la confianza familiar.

Jóvenes (primeros votantes): Expuestos a un flujo masivo de videos y publicaciones en redes sociales donde los rumores y contenidos fuera de contexto dificultan distinguir la información real de la manipulada.

Zonas rurales: Debido a la conectividad limitada, dependen de grupos comunitarios donde los rumores se propagan rápido. Aquí el riesgo principal son los deepfakes y deepvoices: audios y videos creados con Inteligencia Artificial que imitan a líderes locales para difundir declaraciones falsas.

"La combinación de IA, redes sociales y mensajería ha facilitado la difusión masiva de contenidos engañosos. Manipular la percepción pública es hoy un riesgo tan relevante como los ataques tecnológicos tradicionales", explica Lisandro Ubiedo, Analista Senior de Seguridad en Kaspersky.

¿Cómo protegerse?

Para frenar el impacto de la desinformación en esta jornada electoral, los expertos recomiendan: