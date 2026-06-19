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Elecciones de segunda vuelta 2026: todo lo que debe saber para que su voto cuente

El registrador delegado Jaime Hernando Suárez respondió todas las dudas en Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
08:22 a. m.
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A dos días de la segunda presidencial, la Registraduría refuerza la pedagogía para garantizar que la jornada del domingo 21 de junio se desarrolle sin complicaciones.

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Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en lo electoral y con 30 años de experiencia en la institución, explicó en Noticias RCN todo lo que los votantes deben saber.

¿Cambian las mesas de votación?

En primer lugar, los colombianos votarán en la misma mesa que la primera vuelta. Al igual que todos los procesos electorales, solo hay que presentar la cédula. No se puede votar con contraseña o el pasaporte.

¿Se puede votar con el pasaporte o contraseña?

Hay tres cédulas válidas: la amarilla con holograma, la digital en policarbonato o la digital con el celular. Frente a esta última, es el único momento en el que se autoriza utilizar el dispositivo electrónico.

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¿Se puede usar el celular?

“Es una medida transparente que se ha adoptado en el Estado”, afirmó Suárez acerca de la prohibición del celular en aras de evitar irregularidades como la compra de votos.

Con respecto a los esferos, el registrador señaló que hubo dos pruebas técnicas con los auditores de los partidos de la Misión de Observación Electoral (MOE) que los certificaron.

¿Qué pasa si alguien se equivoca al marcar el tarjetón?

Sin embargo, los ciudadanos pueden llevar su propio esfero, siempre y cuando no sea uno de mucha tinta, debido a que, al doblar el tarjetón, se podría marcar otra casilla y el voto quedará anulado.

En caso de que un votante se equivoque, puede solicitar un nuevo tarjetón en la mesa. El inicial quedará anulado y el segundo solo quedará válido cuando quede depositado correctamente.

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¿Qué pasa si gana el voto en blanco?

Ahora bien, con respecto al voto en blanco, el registrador aclaró un mito frecuente: “Nunca se le ha sumado a ninguna lista”. Si llegara a ganar en segunda vuelta, no se repite la elección, diferente a otras consultas en las que sí obliga a este camino. Entonces, si el 21 de junio queda con la mayoría, el ganador será el que más votos haya tenido.

¿Qué beneficios hay por votar?

Los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto recibirán medio día de descuento compensatorio y el descuento del 10 % en las entidades de educación pública.

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