CNE garantiza transparencia en elecciones presidenciales con más de 488.000 testigos electorales

A pocas horas de conocerse quién será el próximo presidente de Colombia, el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, en diálogo con José Manuel Acevedo, aseguró que hay garantías sobre la transparencia del proceso electoral y destacó que el sistema colombiano es elogiado internacionalmente por su eficiencia y seguridad.

Quiroz explicó la robustez del sistema electoral colombiano. "En Estados Unidos hace una elección en todo el territorio nacional con cerca de 92.00, 93.000 mesas, en Colombia funcionamos en horas con 125.000 mesas. En las pasadas elecciones, primera vuelta, 45 minutos los colombianos sabíamos los resultado".

Agregó que Colombia tiene la democracia más fuerte de América Latina y cuenta con los actores electorales, "fue la apuesta del Consejo Nacional Electoral".

¿Es posible robarse una elección presidencial en un país como Colombia?

No. Hace cuatro años para las elecciones tuvimos cerca de 260.000 testigos electorales, para las pasadas elecciones tuvimos 1.077.000 millones de testigos electorales, un incremento del 500 %. Hace cuatro años tuvimos 106 auditores de sistema en todo el país. Las pasadas elecciones tuvimos 10.017, perteneciente a los partidos, eso no es del Consejo Nacional Electoral ni de la Registraduría, de los partidos.

Para estas elecciones, y voy a hablar exclusivamente para la segunda vuelta, vamos a tener en las 122.000 mesas, más de 488.000 testigos electorales pertenecientes a las dos campañas presidenciales. Eso quiere decir que eso es vigilante, antes, durante y después.

Antes, cuando revisan el material electoral que llega, durante todo el día hacen reporte en tiempo real a sus campañas y una vez son las 4:00 de la tarde y se cierra la jornada electoral, inicia el escrutinio de mesa. Ahí mismo, los testigos electorales, los dos que tiene cada campaña, le podrán tomar foto a esa acta E-14.

Las elecciones en Colombia también cuentan con presencia de observadores internacionales

Tenemos la misión de observación más grande de la historia de nuestro país. Para esta elección vamos a tener más de 15.000 personas. Creo que la gente debe saber que cada voto que depositan es el voto de los colombianos.

¿Qué son las arcas triclave?

Es a donde llegan todos los pliegos de todos los departamentos de Colombia y de la votación en el exterior, se guardan. Se llama triclave porque son tres llaves.

Ahí están todos los pliegos de todo el país, están las comisiones, nosotros nos dividimos por comisiones. Van a encontrar todos los departamentos y todos los países para poder declarar lo que está pasando acá. Esto se guarda, está bajo llave, el presidente, que soy yo, tengo una llave; la vicepresidenta tiene la otra, la persona y el delegado de la Registraduría tiene la otra llave. Y aquí custodiamos todo lo que está pasando.

De esto se trata de la democracia, que la gente esté tranquila y feliz de lo que está pasando.

¿Le preocupa el ambiente de polarización y de cuestionamiento de algún sector frente a la garantía de transparencia en las elecciones?

Sí, me preocupa mucho, pero lo que más me preocupa es la desinformación, entender que el lenguaje de odio y ese discurso es muy difícil. Esta democracia es tan garantista que cualquier persona puede ganar y lo hemos demostrado.

¿Qué le dice el presidente del CNE al presidente de la República que sigue sin reconocer los resultados de la primera vuelta?

Creo que eso no me corresponde a mí, yo represento una institución y lo que yo voy a decir es que para mí es muy gratificante poder responderle al país por una institución que hace las cosas bien.

Que todas las instituciones saben que tienen garantías. Tuvimos el escrutinio de primera vuelta. ¿Sabes cuántas reclamaciones se presentaron? Cero.

Un último mensaje para todos los colombianos

Creo que el mensaje aquí es de tranquilidad al pueblo colombiano, de rodear a nuestras instituciones es lo más importante. El sistema de pesos y contrapesos es lo que nos da toda la garantía de que tenemos una democracia fuerte y sólida.

La invitación el próximo domingo, salgan a votar temprano, como quieran, salgan a votar. Yo creo que de eso depende del futuro de su casa, su municipio, su departamento y del país, es lo más importante que tenemos. El valor fundamental y el poder del voto es lo primordial en una democracia.