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La historia de la alerta por un posible atentado del ELN durante consejo de seguridad en Arauca

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella lideraba el consejo de seguridad, una volqueta fue dejada a pocos metros de las instalaciones militares.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 22 de 2026
11:54 a. m.
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Una amenaza por un posible atentado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) obligó a extender por dos horas un consejo de seguridad presidencial en Arauca, según reveló en exclusiva La FM.

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El presidente Abelardo de la Espriella lideró el lunes 19 de octubre el consejo de seguridad en las instalaciones de la Brigada 18, parte de la Octava División del Ejército, acompañado por tres ministros de su gabinete y la cúpula militar y policial.

Dos horas de máxima tensión

La reunión inició aproximadamente a las 10:00 a. m., aunque los miembros de la cúpula estaban presentes desde las 6:00 a.m.

Mientras las autoridades discutían la estrategia de seguridad para combatir al ELN, grupo armado con mayor presencia en Arauca, recibieron una alerta del posible atentado terrorista.

Resulta que una volqueta fue atravesada en la vía que conduce de Tame a Arauca, a pocos metros del batallón. La situación obligó a que el presidente, sus ministros y los miembros de la cúpula permanecieran en las instalaciones militares mientras las tropas eran desplegadas para verificar si el vehículo contenía explosivos.

Volqueta no contenía explosivos

La inspección duró aproximadamente dos horas y el Ejército confirmó que la volqueta no tenía elementos peligrosos, por lo que fue retirada de la vía.

Si bien hubo posibilidad de que el mandatario fuera evacuado en helicóptero, él prefirió permanecer junto a la cúpula para poder estar al tanto de la situación. En su agenda estaba contemplada una salida temprana del batallón, pero esta alerta obligó a modificar el itinerario por la verificación que duró un par de horas.

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Partiendo de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en Arauca hay disputas entre el Frente Domingo Laín Sáenz del Frente de Guerra Oriental del ELN con los frentes 10, 28 y 45 del Comando Conjunto de Oriente del Nuevo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Los grupos criminales operan principalmente en Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte.

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