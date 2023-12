Más de mil estudiantes esperan desde hace diez años que termine la construcción de un colegio en Chachagüí

En el municipio de Chachagüí, Nariño, hay una construcción que ya completa diez años sin terminar, un colegio que se suponía mejoraría la calidad de educación para más de mil niños y jóvenes. Lo más preocupante es que este proyecto estrenado en su fachada, ya se está deteriorando.

Ciudadela de Chachagüí es un colegio que tenía hace una década una proyección de espacios novedosos para mejorar la calidad de educación, sin embargo, las instalaciones están vacías.



“Un colegio bastante grande donde reúne espacios no solamente para la sección primaria, sino también para la sección secundaria”, aseguró Luis Eduardo Armero, exalcalde de Chachagüí.



La única vía de acceso al colegio no se encuentra en buen estado motivo por el cual, la actual administración asegura que no se ha podido avanzar en la obra. “Esta administración ha aportado recursos pues para habilitar la vía, la cual estará habilitada en los próximos días”, dijo Carlos Andrés Burbano, secretario de obras de Chachagüí.

La construcción del colegio en Chachagüí se está deteriorando

Además del retraso en la construcción, el tiempo ha hecho estragos agravados por el abandono, el deterioro es evidente en una estructura sin estrenar.



“Hace 10 años inició el proyecto de la ciudad de la educativa, en este municipio, sin embargo, en la actualidad está totalmente deteriorado debido al abandono por parte de las autoridades tanto municipal, departamental y a nivel nacional”, señaló Óscar Humberto Chalapud, del colegio Municipal de Chachagüí.

Del proyecto quedan dos edificaciones más que tendrán que ser construidas o por ahora cerca de 3.000 millones de pesos deberán ser invertidos en la readecuación de las instalaciones que ya se encuentran en pie.

La comunidad pide terminar la construcción

Los más de mil estudiantes de esta institución educativa, se encuentran recibiendo clases en las antiguas instalaciones donde aseguran están hacinados.

“El proceso educativo se desarrolla en condiciones indignas por instalaciones, hacinamiento falta de espacios de recreación, unidades sanitarias”, aseveró Elsa Portilla Rodríguez, veedora del proyecto ciudadela.

El proyecto estaba presupuestado por 3.000 millones de pesos y espera beneficiar a más de mil estudiantes entre niños y jóvenes de Chachagüí, tarea que tendrá la administración electa.