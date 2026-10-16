¿Por qué se busca regular la venta de animales en Colombia?: la senadora Andrea Padilla lo explicó

En Colombia, la venta de animales de compañía no está prohibida por lo que es usual ver la comercialización de perros y gatos en estanterías, jaulas o espacios reducidos que no corresponden a un hábitat adecuado para su bienestar.

Ante la falta de regulación sobre este tipo de negocios en todo el territorio nacional, el gremio animalista ha dado a conocer detalles de la nefasta situación que miles de especies atraviesan al estar sometidos a prácticas como la reproducción forzada, entre otras condiciones de maltrato.

¿Qué se busca con el nuevo proyecto de ley?

El proyecto de ley ‘No son mercancía’, de la senadora animalista Andrea Padilla, tiene el objetivo de reglamentar las actividades de reproducción, cría y comercialización de los animales de compañía en el país.

Allí se busca crear estándares que garanticen la protección del bienestar y la salud de los animales, tanto en criaderos como en establecimientos que estén autorizados para esto.

Dentro de la reglamentación se establecen distintas condiciones que estos establecimientos deben cumplir como: parámetros seguros en las zonas de permanencia de los animales, espacios confortables, acompañamiento médico, espacios higiénicos, trazabilidad de su procedencia, entre otras medidas.

Allí también se aborda la problemática de la reproducción forzada y desmedida que criaderos ilegales suelen utilizar para obtener la mayor cantidad de crías posibles en tiempos récord.

Según la senadora Padilla, en conversación con la FM, la mayoría de los animales que se observan en las vitrinas se encuentran sometidos y expuestos a la mala tenencia. Dichas condiciones pueden incidir negativamente en su desarrollo y salud general.

“Esos animalitos tan tiernos que parecen peluches en las vitrinas, generalmente tristes, son animales que han sido destetados prematuramente, a los que no se les ha permitido estar con sus madres ni el tiempo mínimo para que adquieran defensas vitales. Son animales que no tienen ningún tipo de estimulación, que está hacinados, encerrados y sometidos a un estrés constante”, aseguró.

¿Qué está pasando con los criaderos en el país?

Una de las principales problemáticas detrás de la venta de animales de compañía corresponde al de los criaderos ilegales en donde perros y gatos, principalmente de raza, son sometidos a reproducción forzada constante.

Dicha práctica no solo genera graves afectaciones para los padres, pues, en algunos casos, las crías también pueden exponerse a mutaciones genéticas que terminan afectando su calidad de vida.

“Los criaderos son generalmente lugares ilegales y clandestinos en donde las perras y las gatas son sometidas a reproducción constante, son forzadas a la preñez y pasan así hasta el final de sus vidas (...) explotadas como máquinas de reproducción”, agregó.

Finalmente, la congresista aseguró que actualmente hay 3 millones de gatos y perros en las calles por lo que la mejor opción es promover la adopción de los animales que ya se encuentran necesitando hogares.

¿En qué va el proyecto de ley?

El proyecto de ley avanzó a tercer debate en la Cámara de Representantes en donde se incluyeron más de 35 proposiciones de mejora desde las diferentes bancadas políticas.