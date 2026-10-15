Vuelve y juega: perros Pincher fueron rescatados de un presunto criadero ilegal en Bogotá

Un nuevo rescate de 9 perros de raza Pincher alertaron a las autoridades en la localidad de Kennedy, en Bogotá, donde habitantes de la zona denunciaron el mal estado en el que se encontraban los animales y la presunta explotación reproductiva a la cual estarían siendo sometidas las hembras.

En el más reciente informe, dado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, también se informó sobre el fallecimiento de uno de los animales que terminó siendo dispuesto por los habitantes del predio.

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Animales rescatados de presunto criadero ilegal

El hallazgo se registró en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, en donde, por medio de un operativo por la Policía del cuadrante y el IDPYBA, fueron aprehendidos 9 perros Pincher en un criadero presuntamente ilegal.

Gracias a las primeras valoraciones médicas se pudo identificar que ninguno de los animales contaba con soporte de atención médica ni de las vacunas respectivas. Así mismo, se encontraron a dos hembras en presunto estado de preñez.

También se determinó que estos caninos presentaban movilidad reducida en una zona específica de la vivienda, así como malas condiciones del refugio, heces acumuladas en las zonas de descanso y alimentación, entre otras afectaciones en su salud. Dichas condiciones generaron el concepto desfavorable que permitió la aprehensión.

Actualmente, los animales se encuentran bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el material probatorio recolectado será entregado a la inspección correspondiente que se encargará del caso.

Cachorros fueron rescatados de criadero en Antioquia

Este caso se suma a otro, registrado en Guatapé, Antioquia, en donde decenas de perros de raza Dachshund fueron hallados en pésimas condiciones en un presunto criadero ilegal.

Los animales, entre los cuales también se encontraban cachorros y gallos, fueron hallados encadenados, entre basura, heces, materiales reciclables, comida en mal estado, entre otras evidencias que ya se encuentran siendo investigadas por el presunto delito de maltrato animal.

Proyecto de ley ‘No son mercancía’

Pese a que en Colombia la venta de animales domésticos todavía no es ilegal, un nuevo proyecto de ley, denominado como ‘No son mercancía’, busca acabar con la venta de animales en galerías, plazas de mercado, tiendas y criaderos clandestinos.

El proyecto, de la senadora animalista Andrea Padilla, avanzó a tercer debate en la Cámara de Representantes en donde se incluyeron más de 35 proposiciones de mejora desde las diferentes bancadas políticas.