Tres gatos presuntamente abusados, golpeados y violentados: nuevos casos de maltrato animal en Colombia

Tres nuevos casos de presunto maltrato animal ya han generado gran rechazo e indignación entre la ciudadanía en donde tres felinos son, presuntamente, víctimas de maltrato en distintas zonas.

Los hechos fueron dados a conocer por la senadora animalista Andrea Padilla, quien compartió, por medio de sus redes sociales, parte de los videos en donde se observan a los animales sometidos a los vejámenes.

Gato habría sido abusado sexualmente en Santander

Un presunto caso de abuso sexual contra un felino en Puerto Wilches, Santander, mantiene consternada a la comunidad en el municipio ya que en el clip se observaría, al parecer, a un sujeto abusando de un felino.

El clip, difundido en redes por rescatistas, generó el pronunciamiento de la senadora Esmeralda Hernández. Según la congresista, la denuncia formal del caso ya fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación para que se lleve a cabo la investigación de los hechos. También, solicitó al alcalde del municipio una recompensa para identificar y capturar al presunto responsable del hecho.

Sin embargo, la Alcaldía de Puerto Wilches, junto a Carabineros y la Policía Nacional, llegaron hasta la vivienda del presunto responsable en donde al realizar la debida inspección se hallaron otros animales que, según las autoridades locales, contaban con alimento, agua y tenían una condición corporal “óptima”.

No obstante, no se logró identificar al animal que aparece en el presunto video en donde se habría realizado, al parecer, el abuso contra un felino.

“No se evidencia realmente un maltrato sexual de forma física en la felina que logramos capturar”, aseguraron las autoridades locales.

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Gatos golpeados en Cartagena y Girardot

El segundo caso se identificó en el corregimiento Arroyo Grande en Cartagena, Bolívar, en donde se observa a una mujer azotando, descontroladamente, a un gato en lo que parece ser espacio público. Ante la situación, el colectivo Alegato Juristas ya se encuentran adelantando las acciones legales correspondientes para dar con la presunta responsable.

El tercer caso fue grabado en Girardot, Cundinamarca, y allí se observa a un presunto menor de edad violentando contundentemente a un gato al tomarlo de sus extremidades y realizar piruetas con este.

Según la senadora Andrea Padilla, el agresor ya fue identificado y la gata fue hallada con vida.

“Por esta razón, ya oficiamos a las autoridades municipales y distrital, en el caso de Cartagena, para que las labores de vecindario levanten información. Lo más importante es hallar los cuerpitos de las presuntas víctimas en los dos primeros casos”, aseguró.