Mujer fue brutalmente arrastrada tras un robo en Antioquia

Con raspones, morados y hematomas en todo su cuerpo terminó una joven de 22 años a quien un ladrón la arrastró por la calle en un intento por robarle su bolso.

“Un hombre me jala el bolso que llevaba y él se me enreda en el brazo, entonces no es que yo no quisiera soltar mis objetos sino que él me arrastra con el bolso y yo dije: me están robando”, relató la víctima.

Video captó el momento en que la joven es arrastrada por el sujeto en moto

El hecho ocurrió en el sector del Velódromo, donde varios vecinos salieron al escuchar los gritos de la joven.

En el video se logra ver que al ladrón no le importó que se tratara de una mujer ni que la estuviera lesionando hasta dejarla tirada en la calle.

“El muchacho, después de lo que pasó, volvió a pasar cerca de la cuadra como para mirar si yo estaba sola, si yo estaba acompañada como para mirar si podía volver a hurtarme, no sé”, indicó la joven.

Víctima de robo en Antioquia se encuentra indignada por la respuesta de Medicina Legal

Indignada, esta mujer le contó a Noticias RCN que, a pesar del estado en el que se encuentra y de que el agresor continúa libre, fue a medicina legal y no le recibieron su denuncia.

“Estuve por ahí dos horas y media más o menos y me dijeron que como no hubo capturado entonces que no podía hacer la denuncia, que tenía que ir el lunes nuevamente, y yo estaba así, lesionada, con heridas”, concluyó la víctima de robo.

La joven también cuestiona que la ambulancia se tardó en llegar y les pidió a las mujeres que eviten salir solas a la calle y a que sean precavidas.