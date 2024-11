En Turbo, dos jóvenes sufrieron quemaduras en un show con fuego en un colegio

En el municipio de Turbo, Antioquia, continúa la investigación por un accidente ocurrido dentro de una institución educativa en el que resultaron quemados dos jóvenes, en lo que sería un show en el marco de un festival de porras.

Mientras se define lo sucedido y se encuentran responsabilidades, los dos jóvenes que tienen heridas por quemaduras se encuentran en valoración médica. Los afectados son un joven egresado de 18 años y una estudiante de grado décimo.

La institución educativa se pronunció y aseguran que no autorizaron el acto

Yessi Arroso Cuesta, rector del centro educativo comentó que todo se presentó de manera repentina. "Ese show inició con luces apagadas y en minutos ocurrieron los hechos lamentables en donde resultaron afectados dos estudiantes. Brindaremos todo el apoyo para su pronta recuperación".

Asimismo, indica que en ningún momento se autorizó el uso de sustancias inflamables. "Queremos aclarar que el show era sorpresa y que la institución en ningún momento autorizó el uso de gases inflamables".

La alcaldía de Turbo entregó respuestas por el accidente donde se quemaron dos estudiantes

Marla Endira Fadul, secretaria de gobierno de Turbo, comentó que no se adelantó el proceso requerido para este tipo de presentaciones, donde se necesitaba tener un plan de contingencia en caso de que algo se saliera de control.

"No pidieron permisos correspondientes, no hicieron un PMU para mitigar un plan de contingencia, no invitaron a bomberos, no invitaron a un hospital para tener una ambulancia", comentó la secretaria de gobierno.