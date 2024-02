En video: Así dispararon contra Hernán Franco Charry en la 93 en Bogotá

En la mañana de este 21 de febrero se presentó un hecho que conmocionó al país. Sicarios dispararon a Hernán Roberto Franco Charry, hermano del exdirector de la Dian, Óscar Franco, quien recibió cuatro impactos de bala que le provocaron la muerte.

El video del momento exacto del crimen

El hecho ocurrió cuando Franco Charry entraba al parqueadero de un edificio en un vehículo particular. Algunas versiones apuntan a que era seguido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en el exclusivo sector del Parque de la 93 en la capital del país.

El sicario salió corriendo por la mitad del Parque de la 93, donde fue sorprendido por un esquema de seguridad que respondió a la agresión. Se encuentra herido y fue trasladado a un centro médico cercano.

“Se escucharon varios tiros. Yo vivo aquí al frente (del Parque de la 93) y se escucharon como seis balazos (…) En este momento no creo que haya nadie que no diga que Bogotá no está inseguro”, señaló Jairo Bernal, habitante del sector.

Desde la Clínica del Country emitieron un comunicado en el que detallaron lo ocurrido una vez llegaron los heridos del tiroteo: “Siendo las 7:57 de la mañana del día de hoy, ingresan al Servicio de Urgencias dos pacientes que resultaron heridos por arma de fuego debido a un aparente hurto en el barrio El Chicó, localidad de Chapinero”.



Autoridades investigan qué hay detrás de este crimen.