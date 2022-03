¿Simona, la encapuchada que irrumpió en La Catedral, recibió órdenes?

El pasado domingo se registró la irrupción de un grupo de jóvenes encapuchados a La Catedral Primada de Bogotá y la mujer que lideró esta idea y quien lanzó fuertes arengas subida en una banca de la iglesia, llamada Simona, habló sobre lo sucedido, respondiendo acerca de sus preferencias políticas.

Las imágenes que fueron criticadas por todos los sectores políticos se viralizaron rápidamente en redes sociales, en donde se observó una joven que lideraba el grupo de manifestantes que irrumpió en plena misa de mediodía.

Total rechazo a esta incursión de vándalos a la Catedral Primada de Bogotá con evidentes fines políticos. Es un irrespeto a la FE, la libertad religiosa y las creencias de millones en el país. No permitiremos que violenten los lugares de culto.



Reacciones de todo tipo se tuvieron por este actuar e incluso los candidatos presidenciales también entregaron su opinión acerca del reprochable hecho, en donde una señora se enfrentó a los protestantes con la intención de que permitieran continuar con la misa tranquilamente.

Declaraciones de Simona, la encapuchada líder

Ante el ruido que levantaron las imágenes difundidas, la mujer fue entrevistada por ‘La W’ y entre otras cosas afirmó que no sigue ni a Gustavo Petro, ni a Álvaro Uribe Vélez, líderes de la izquierda y la derecha en el país, respectivamente.

“Nuestras acciones no caben en sus urnas y hemos manifestado que no somos petristas ni uribistas (...) (nuestras acciones) las están enmarcando e instrumentalizando”, afirmó la joven.

Exponiendo sus objetivos de irrumpir la misa en la Catedral de la capital colombiana, Simona indicó: “Fueron nuestros corazones indignados ante tanto dolor y tanta falta de empatía ante tantas muertes que murieron en las calles, los que no han tenido garantías sociales”.

Gustavo Petro fue uno de los candidatos presidenciales que se pronunció ante el hecho el pasado domingo, dejando en claro que se debían iniciar acciones penales en contra de los sujetos manifestantes. Por ello, Simona, fue contundente.

“Petro no es el presidente todavía, no puede tomarse aún atribuciones de su organismo. Nosotros no interrumpimos, no vandalizamos, no violentamos, fuimos participes de la acción (...) hicimos un cuestionamiento en que nos relacionamos hacia los otros”, concluyó.