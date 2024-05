Diana Ángel envió un mensaje contundente a sus detractores: “soy una hembra divina”

La reconocida actriz Diana Ángel, participante de La Casa de los Famosos Colombia, decidió enfrentar las críticas que surgieron durante su estadía en el popular reality show del Canal RCN.

A través de su cuenta de Instagram, Diana compartió un mensaje dirigido a quienes la han juzgado y etiquetado despectivamente.

Diana Ángel le respondió a sus críticos

En su publicación, Diana expresó su sorpresa por la cantidad de comentarios negativos que ha recibido sobre su apariencia, algo que nunca había experimentado en sus años de carrera como figura pública.

A pesar de entender que la naturaleza de un reality show puede provocar diversas opiniones, aclaró que estos comentarios no le afectan, pero sí le inspiraron a reflexionar públicamente.

Sin rodeos: Diana Ángel confrontó a las personas que la han insultado

"Invito a aquellas personas que deciden insultarme desde el anonimato a ponerse en los zapatos del otro, aunque sea por un instante", escribió la actriz. Además, subrayó que durante su tiempo en La Casa de los Famosos Colombia, las condiciones eran muy exigentes: la falta de sueño, una alimentación inadecuada y el estrés constante le impidieron cuidar de su apariencia como lo haría normalmente. "No me ofende que me llamen 'vieja' o 'cucha'. En el reality, lo último en lo que pensaba era en verme linda", agregó.

Diana también compartió que, tras salir del programa, ha retomado una vida normal. Ocho días después de su salida, ha podido dormir adecuadamente, ha mejorado su alimentación y ha recuperado su estabilidad emocional. "Ahora me siento hermosa, maravillosa y enamorada del amor. Acepto que lo que viví en el reality fue una realidad distorsionada y me amo y acepto tal cual soy", confesó.

Con un tono empoderado, Diana concluyó su mensaje declarando su amor propio y valentía a los 48 años, desafiando a sus detractores a evolucionar y aprender a dar amor en lugar de criticar. "Si van a dar amor, quédense. De lo contrario, pueden irse sin herir a otros. La vida les sonreirá si no sienten envidia", finalizó la actriz.

La respuesta de Diana Ángel ha sido un llamado a la reflexión sobre la importancia del respeto y la empatía, especialmente en un entorno tan expuesto como el de un reality show. Su mensaje ha resonado entre sus seguidores, quienes la han apoyado y celebrado su valentía y autenticidad.

Para seguir de cerca La Casa de los Famosos Colombia, sintoniza el programa todas las noches en el Canal RCN y disfruta del acceso en vivo las 24 horas mediante la app de ViX.