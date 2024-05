"Ni usted me echa la culpa a mí, ni yo se la hecho a usted": ministro de Salud a Fiduprevisora por sistema de salud del magisterio

Se conocieron polémicos audios de una reunión que se llevó a cabo el 7 de mayo en la que participaron el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente de la Fiduprevisora Jhon Mauricio Marin Barbosa, en la que se discutían los problemas en la prestación del servicio de salud del magisterio en el contexto del nuevo sistema para los profesores que empezó a funcionar el 1 de mayo.

El revuelo se ha causado porque muchos aseguran que en los audios queda en evidencia la presunta improvisación al interior del ministerio para manejar el nuevo sistema que tantas quejas ha generado entre los maestros afectados.

“Ni usted me echa la culpa a mí, ni yo se la echo a usted”: Minsalud a Fiduprevisora

Durante una intervención ante el Congreso el ministro de Salud aseguró que la responsabilidad de los problemas del nuevo sistema no se podía calificar como responsabilidad del presidente, porque era Jhon Mauricio Marín Barbosa quien estaba manejando el nuevo sistema.

“Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República y quien ha manejado todo, absolutamente todo hasta hoy, ha sido el señor Marin. Yo sí he encontrado que, desafortunadamente, este modelo que nosotros planteamos porque lo estudiamos [...] esto no se ha cumplido en la práctica”, aseguró el ministro Jaramillo ante el Congreso.

En una línea similar, se puede escuchar en los audios que el ministro y el presidente de la Fiduprevisora tienen un intercambio por los presuntos problemas del tarifario:

Minsalud: El tarifario definitivamente no es un problema. No se ponga a malpensar [...] Después corregimos.

Fiduprevisora: No aliviane. Hay que corregir, pero el problema sí es el tarifario.

MinSalud: Que quede más claro que un berraco, mi hermano: ni usted me echa la culpa a mí, ni yo se la hecho a usted. Aquí que quede claro el tarifario, y de parte del Ministerio.

Yo vengo aquí abierto, toda la cosa, pero no, entonces que, desafortunadamente, la culpa es de un tarifario del Ministerio, que no nos lo aceptan.

El problema estructural es el tarifario que lo han rechazado las IPS, eso tengo yo escrito, eso son palabras suyas.

Fiduprevisora: Y del ministro de Hacienda...

MinSalud: El ministro de Hacienda que se venga también pa’cá y que también ponga el cu** [...] Entonces si nosotros somos los que estamos acá respondiendo, entonces que venga, pero no solamente nosotros.

Nosotros no aceptamos que nos digan que el problema estructural es el tarifario porque eso quiere decir que el responsable somos nosotros, cuando hay muchos otros tarifarios. Y además vivimos un problema de tarifarios por una simple y sencilla razón; se equivocaron cuando tenían que ingresar.

“Después hacemos lo que el presidente dice”: minSalud sobre contrato con IPS para entregar medicamentos a profesores del magisterio

En la reunión el ministro dice que para enfrentar la crisis deberían hacer, de manera temporal, contratos con las IPS para que estas entreguen los medicamentos a pesar de que esto se oponga a lo que dice el presidente.

“Ahora, mientras tanto, si los dispensarios no están mandado a zonas peligrosas, que de una vez la IPS entregue y se va solucionando el problema, es un momento de crisis[...] Después hacemos lo que el presidente dice”, asegura Jaramillo.

“Que los dispensen [los medicamentos] en la IPS, que se vayan con la fórmula; si la droguería La Rebaja está ahí cerca, que los reparta la droguería La Rebaja que tiene un poconón de dispensarios, después se mira cómo se arregla el problema”, insiste el ministro.