Rectora de la Universidad Nacional dice que encapuchados ingresaron armados al campus

“Un grupo encapuchados entró a las 10:00 de la mañana a nuestro campus, armado. Cuando captamos el movimiento extraño en la universidad dimos orden de desalojo para proteger a nuestra comunidad Universitaria”, dijo Dolly Montoya Castaño.

“Nuestra Universidad Nacional ha sido víctima de la guerra”

La rectora de la Universidad Nacional se pronunció sobre los enfrentamientos que se registraron en horas de la mañana y tarde de este 8 de junio en inmediaciones de la institución, sobre la calle 26. El Escuadrón Móvil Antidisturbios acudió al lugar para recuperar el orden público; sin embargo, dos uniformados resultaron heridos por el impacto de un artefacto explosivo, uno de ellos, identificado como John Rodríguez, se encuentra en estado crítico y tuvo que ser intervenido en un centro médico. El otro uniformado tuvo heridas en sus manos, pero ya está fuera de peligro. La Policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes brinden información que permita la captura de los responsables del hecho.

Luego de que el ataque ocurrió, la alcaldesa Claudia López se pronunció y aseguró que en la Universidad Nacional operan miembros de grupos criminales que aterrorizan a la comunidad estudiantil. “El Movimiento Bolivariano que siempre ha estado vinculado a las Farc, se infiltra en campus universitarios para violentar a la ciudadanía y la Policía”, dijo.

Claudia López solicitó a la Policía ingresar a la Universidad Nacional

“Le solicito expresa y públicamente al director de la Policía Nacional que, de común acuerdo con la rectoría de la Universidad, ingrese y detenga a estos criminales que ya atentaron contra la vida de un policía y si los dejan seguir actuando impunemente pueden atentar contra más ciudadanos o policías”, agregó.

Luego de estas declaraciones, la rectora de la Universidad Nacional confirmó que no se trató de estudiantes de la institución, sino de hombres armados que ingresaron al campus y atacaron a uniformados y también trabajadores del plantel. “Tenemos que lamentar que dos miembros de la Policía resultaron heridos, así como tres trabajadores de la universidad (…) la universidad no es un campo de guerra, siempre hemos abogado por la paz, no hemos llamado a la Policía. Estamos convencidos de que la solución de la violencia no se da con más violencia, por eso abrimos el campus al diálogo e invitamos a todas las corrientes a construir sobre lo construido y pasar la página de la guerra. Debemos superar este conflicto y las universidades tienen un papel muy importante para formar nuevos ciudadanos como agentes de cambio”

