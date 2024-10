"No más fanatismos ideológicos, necesitamos soluciones para Bucaramanga", Alcalde Jaime A. Beltrán

¿Cómo está Bucaramanga? En pleno corazón de la ‘ciudad bonita’, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, tuvo una conversación muy interesante con Jaime Andrés Beltrán, alcalde de la capital de Santander, quien respondió sobre el estado actual de una de las ciudades más visitadas del país, nueve meses después de su llegada al cargo.

Tras una cálida bienvenida del alcalde de Bucaramanga, nuestro director resaltó la felicidad de estar en su ciudad. Desde el parque Centenario, inició una charla en la que la cultura, la seguridad y la política fueron los temas protagonistas.

José Manuel Acevedo (JMA): ¿Qué pasó con alias ‘Pichi’? Esto tras la fuga de uno de los principales delincuentes de la región.

Jaime Andrés Beltrán (JAB): El problema de ‘Pichi’ no es un tema político, es un tema de seguridad nacional. Quienes conocen su prontuario, saben cómo actúa. Siempre se advirtió: Pichi en domiciliaria es igual a que esté libre. Por eso la ciudadanía pierde credibilidad en las instituciones. Acá no se trata de buscar al culpable, sino de buscar soluciones.

JMA: ¿Qué dice el gobierno nacional sobre este caso?

JAB: Todos se lavan las manos. Se echan las culpas entre ellos. Nos exigen que el territorio esté libre de criminalidad, cuando el mismo sistema deja que los delincuentes hagan lo que quieran.

JMA: Mientras esperaba para nuestra cita, vi cómo capturaban a dos presuntos delincuentes. Lo que uno se pregunta es: ¿qué va a pasar con estas personas?

JAB: Duramos más tiempo capturando a los delincuentes que lo que ellos pasan en libertad. Hace unas semanas capturamos a uno de los principales aliados de alias Pichi, pero ya está libre por errores en el procedimiento. Ellos se ríen. El problema no es de las ciudades, el problema es la falta de articulación de todos los entes.

JMA: Veo que lleva un candado en el chaleco. ¿Puede mencionarme un logro en materia de seguridad en Bucaramanga?

JAB: Que el ciudadano vuelva a salir sin miedo, eso ya es un logro.

JMA: ¿La gente le está creyendo?

JAB: Hoy veo a la gente orgullosa. El Atlético Bucaramanga nos ahorró un tiempo. Se ve más turismo.

JMA: ¿Qué le dice al gobierno nacional?

JAB: Que no nos ponga a pelear con ‘pistolas de agua’. Denos herramientas. Hemos buscado el apoyo del gobierno nacional. Aquí no se trata de ideologías políticas, se trata de pensar en los territorios. No más fanatismos ideológicos.

JMA: ¿Se comunican mucho entre alcaldes?

JAB: Mucho. Cuando hablo con Carlos F. Galán, le digo: cuando estoy estresado, pienso en lo que usted vive en Bogotá y me relajo. Es muy interesante escuchar a Char, y cómo hizo sus grandes apuestas. Unámonos, veamos qué sirvió en otro lado para aplicarlo en lo nuestro.

JMA: Si un ciudadano extranjero le pregunta: ¿por qué debo invertir o visitar Bucaramanga?, qué le diría

JAB: Por dos cosas clave: porque es una ciudad en desarrollo y porque Bucaramanga tiene muchas ventajas a su alrededor. Agua por todos lados, pueblos hermosos muy cerca. No solo estarían invirtiendo en Bucaramanga, sino en toda la región.

JMA: Tenemos al mejor equipo de fútbol del país.

JAB: Lo que ha hecho el fútbol es darle luz a la ciudad. Estaba en la sombra. Hay sentido de pertenencia. Siempre digo: tenemos una ciudad bendecida por Dios.

JMA: Las causas judiciales relacionadas con las dobles militancias, ¿cómo van?

JAB: No se preocupen. Si la oposición nos tumba, estaremos en las calles. Tenemos claridad jurídica sobre hacia dónde vamos. Nosotros miramos hacia adelante. Vamos por cuatro años. No nos podemos quedar dormidos. La oposición no está pensando en la ciudad.

El alcalde de Bucaramanga dejó claro que la seguridad y el desarrollo de la ciudad dependen de la articulación entre las autoridades locales, el gobierno nacional y los ciudadanos. Mientras lidia con los desafíos de la seguridad, el alcalde también destacó los logros en materia de turismo y la revitalización de la ciudad, confiando en que la unión y el trabajo en equipo son claves para construir un futuro mejor para Bucaramanga.