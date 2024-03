"Creo que Laura Sarabia es una mujer sensata": María Paula Correa a fondo en Noticias RCN

La exjefe de Gabinete del expresidente Iván Duque habló a fondo con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Su libro, los momentos más críticos en el gobierno, los rumores de que era la amante del mandatario, su opinión sobre Laura Sarabia y el Gobierno Petro. Todo eso y más en esta conversación.



José Manuel Acevedo: Le voy a reconocer una virtud desde ya: la prudencia. Me demoré seis años buscando esta entrevista hasta que por fin me la dio.

María Paula Correa: Bueno, pero lo logró (risas).

J.M.A.: Está lanzando un nuevo libro: “La última línea: antimemorias de una jefe de gabinete”. Alguien que la ve a esta hora y que ve el libro dice “ese es el típico acto de vanidad de los que pasan por ahí y se dedican a escribir sus memorias”. ¿Qué piensa de eso?

M.P.C.: Que precisamente no es una memoria, es una antimemoria. Mal haría yo en decir que a mis 40, 42 años voy a hacer una memoria de mi vida. Entonces precisamente usé este término de la antimemoria, porque es plantearse crítica de todo el trabajo que uno ha hecho.

J.M.A.: Y vamos a hablar de muchos de esos momentos que usted describe en el libro. Pero María Paula, cuando un joven se le acerca a usted y le pregunta cómo hacer para ingresar a la política, leía en su libro que usted le dice o lo remite a la campaña de 1998, ¿Por qué?

M.P.C.: José Manuel, porque se puede. Estaba en octavo en el colegio y un día toqué las puertas de ‘Juventudes con Andrés’ (Pastrana). Llegué como cualquier persona puede llegar a una sede de una campaña política, en ese momento el colegio La Enseñanza en la calle 72. Llegué a ‘Juventudes con Andrés’ y digo yo que “le pegue al perro” con encontrar gente que me recibió siempre. Me recibió Roberto Hoyos, era el director de ‘Juventudes con Andrés’ y me recibió, acogió y empecé mi trabajo en la política.

J.M.A.: De quien también habla en el libro es de Alicia Arango. Usted dice que esa es su escuela. Ella, para recordarle a los televidentes, fue una de las mujeres, sino lo más, poderosa del Gobierno Álvaro Uribe. ¿Qué le aprendió y qué piensa de ella?

M.P.C.: Trabajé casi todo el gobierno del presidente Uribe con Alicia, ella estuvo casi 7 de los 8 años de secretaria privada. Imagínese. Mi escuela total, mi mentora. Aprendí cómo hacer la agenda del presidente, qué es lo importante, qué es lo urgente.

J.M.A.: ¿Cómo conoce María Paula Correa a Iván Duque?

M.P.C.: Yo era cónsul de Colombia en Nueva York, acompañaba al presidente Uribe siempre en sus agenda en esa ciudad. Ahí lo conocí e hicimos un clic de amistad inmediato.

J.M.A.: Llega usted a los 36 años a ese despacho que nos mostraba. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo veía todo el tiempo que bien joven que era el presidente Duque y se rodea de gente todavía más jóven. Era una crítica recurrente que le hacían, de pronto. ¿Qué hacía esa “culicagada” gobernando Colombia?

M.P.C.: Y no solo “culicagada” sino que llevaba diez años por fuera.

J.M.A.: Y el ruido del momento del paro, de la conflictividad social que les tocó lidiar pues se tenía que oír duro en Palacio de Nariño, ¿no?

M.P.C.: No solo oír sino sentir, José Manuel. Yo creo que fue un momento muy duro. Yo siempre digo que la pandemia aunque obviamente fue un momento doloroso, duro, todas las pérdidas humanas, pero el mundo entero estaba pasando por eso. En las protestas no. Las protestas fueron un acto que el país nunca había visto. No había solidaridad en ninguna clase.

J.M.A.: María Paula, ¿Qué le recuerda a este sitio esta Plaza Nuñez?

M.P.C.: Sabe que esta plaza me recuerda un acierto que creo que tuvo el Gobierno Petro que fue abrirla. Se ve que la volvieron a cerrar. Creo que fue un acierto cuando llegaron.

J.M.A.: Hablando de puertas cerradas mucha gente también dice que las secretarias privadas o jefes de gabinete “encabinan” a los presidentes. Incluso alcanzan a decir que se creen presidentes de la República. ¿Usted se creyó algún día presidente?

M.P.C.: No, José Manuel (risas). Bajo ninguna circunstancia. Yo siempre decía es que acaso el presidente Duque no tiene un celular para que lo llamen…

J.M.A.: Pero al final sí terminan siendo un filtro para la agenda y para la gente que tiene o no acceso a él.

M.P.C.: Claro, pero como tiene que ser. Precisamente como la última línea. Si uno no tiene esa capacidad de decir el presidente sí se debe reunir con esta persona, sí debe atender esta audiencia, este evento, pues uno tiene que hacer un escaneo de todo. Por qué con esta empresa, por qué con este empresario conviene o no ir a este evento. Adicional a eso, toda la agenda de un presidente tiene que corresponder con su Plan Nacional de Desarrollo, con sus metas, entonces sí, el presidente va a decir siempre que sí pero uno tiene que poner la cara y decir no, eso no conviene por x o y razón.



J.M.A.: María Paula, hablando de errores, un error que usted siente que haya cometido usted y que no repetiría si pudiera devolver el tiempo.

M.P.C.: El tema de Cali. Creo que nos demoramos en ir, respetando las opiniones…

J.M.A.: Y cuando fueron fue a la madrugada, como a escondidas. O al menos eso nos pareció a muchos colombianos.

M.P.C.: No es que fuera a escondidas, es que josé manuel cuando se tenían tantas informaciones de que iban a atentar contra la vida del presidente, de su equipo más cercano, no es fácil tomar esas decisiones. Tampoco fue a escondidas, queremos a hacer la presencia, pero no podemos alertar que podemos hacer esa presencia.

J.M.A.: ¿Peleó alguna vez con el expresidente Iván Duque? ¿Se agarraron y usted dijo me largo, me voy?

M.P.C.: Sí, pues imagínese cuando uno convive tanto, día día, claro que uno tiene sus agarrones.

J.M.A.: ¿Cuál recuerda usted en particular?

M.P.C.: Un día que de hecho le lloré y ese día cómicamente varias de las ministras que tenían el carácter más fuerte, por diferentes razones, también le lloraron. Ese día fue un día bastante anecdótico porque él decía bueno, pero qué pasó aquí. Es que eran tantas cosas, José Manuel.

J.M.A.: María Paula, el momento más duro que le haya tocado vivir al lado del presidente Iván Duque durante el gobierno.

M.P.C.: La muerte de Carlos Holmes Trujillo. Fue muy duro. Yo era muy cercana al ministro. Teníamos una una amistad muy grande…

J.M.A.: Y hablando de un momento duro, una agente apareció diciendo que usted era la moza del presidente Iván Duque, ¿Qué pasó ahí?

M.P.C.: ¿Qué pasó de qué? (risas).

J.M.A.: ¿Cómo lo enfrentó? Además fue tendencia: “La moza de Duque”. Muy difícil, ¿no?

M.P.C.: Muy difícil y quizás lo abordo en el libro no para victimizarme sino para decir: mujeres, hombres, esto va a seguir pasando y hay que tener piel dura para poder llevar esa situación. No pirque uno se joven y mujer debe tener algo con su superior y creo que eso fue lo que traté de mostrar en el libro. En ese momento no fue cuando pensé renunciar. Siempre tuve el apoyo del presidente y sobre todo de María Juliana.

J.M.A.: María Juliana la Primera Dama. ¿Qué le decía usted a ella y ella a usted?

M.P.C.: Pues me sentía mal y le decía María Juán siento mucho estar en medio de esta situación y ella siempre tuvo para mí un mensaje de aliento y unas palabras que siempre voy a tener grabadas en mi corazón, que fueron: considero tu compañía para Iván afortunada en esta causa.

J.M.A.: ¿personalmente cómo enfrentó el momento? Porque insisto, debe ser muy duro que le digan a una persona que es la moza del presidente.

M.P.C.: Muy duro. Yo siempre digo que si mi papá hubiera estado vivo él habría sufrido con la situación. Uno se cree muy duro y fuerte, pero cuando está expuesto a esas situaciones no sabe cómo reaccionar y me dio muy duro.

J.M.A.: ¿Quién cree usted que estaba detrás de esa estrategia?

M.P.C.: Yo puse una denuncia y se llegó a la persona que inició a la tendencia y era una persona afín de la oposición de ese momento. Puse la denuncia y siempre le dije a la persona que me diga quién le dio la orden, usted no me conoce, no sabe quién soy yo, o sea un día se levantó y como digo en el libro, se le iluminó y dijo “María Paula Correa, la moza de Duque”. Nunca me quiso decir, nunca se concilió. Pero José Manuel, lo peor de todo es que se acaba el proceso y la forma en que la persona tiene que reivindicarse o decir no me consta es volver a usar el numeral. Y vuelve a ser tendencia.

J.M.A.: Le pasa a usted, pero le pasa a muchas mujeres que llegan a posiciones de poder y básicamente hay una gente que cree que llegan ahí acostándose con alguien más poderoso que ellas. Y eso no puede ser, no puede existir en ese país. No todas se atreven a hablar de esos episodios, por lo dolorosos e incómodos. ¿Por qué decide echar ese cuento en este libro?



M.P.C.: No es un tema de victimización, es un tema de mire esto va a seguir pasando porque evidentemente va a seguir pasando, para adelante.

J.M.A.: ¿Cómo lidia un personaje como usted cuando está en esa posición con insultos de la gente que son para el presidente, pero que le caen a usted?

M.P.C.: Tripas corazón porque si uno se pone a mirar todo o si uno se pone a mirar todo lo que le escriben en Twitter o en Instagram pues no va a tener vida. No hay de otra.

J.M.A.: El sacrificio personal que se hace cuando un cargo como el que usted tuvo es todo. Finalmente se aplazan muchos temas personales, ¿no?

M.P.C.: Todo José Manuel, pero yo digo que lo bueno de estos cargos, es que todos tienen una fecha de vencimiento, entonces uno dice acá lo dejo en la cancha, pero sé que son cuatro años o bueno hasta que el presidente así lo disponga.

J.M.A.: Le quiero preguntar por alguien que está en los zapatos que usted usaba, en los de jefe de gabinete, secretaria privada, personas cercanas al Presidente de la República y es mucho más joven porque acaba de cumplir 30 años. ¿Qué piensa María Paula Correa de Laura Sarabia?

M.P.C.: Creo que Laura es una mujer sensata. Creo que Laura ha mostrado que es una persona de diálogo, de puertas abiertas. Creo que el único consejo que le podría dar a ella o a cualquier persona que esté en su cargo es que se rodee muy bien.

J.M.A.: ¿Qué piensa de Gustavo Petro?

M.P.C.: Yo siempre he dicho que este gobierno me parece es un como caótico. Yo creo que es como la forma de gobernar de él.

J.M.A.:Hay una crítica constante del presidente Gustavo Petro al presidente Duque, ¿Por qué cree que puede ser eso?

M.P.C.: Iván duque le ganó la presidencia, Iván duque fue el sucesor. Yo creo que uno siempre va a tratar de echarle la culpa al de atrás y pues me imagino que para el presidente Gustavo Petro lo más fácil es decir eso pasó en el gobierno anterior, ellos no hicieron, ellos nos dejaron… y pues al final del día Iván Duque le ganó entonces, pues es como una pelea más, no sé si pelea, pero es un tema como más personal.

J.M.A.: María Paula, si usted pudiera definir en una palabra el momento que está viviendo Colombia, ¿Cuál sería esa palabra?

M.P.C.: Bueno, yo creo que como le decía yo creo que es como caos. Por ejemplo lo que pasó esta semana con el tema de los pasaportes. Un funcionarios de la Cancillería saca una orden, luego dicen que no era así es como yo lo que le decía, como caótico.

J.M.A.: ¿Va a haber María Paula Correa para rato en la vida pública, en el sector político?

M.P.C.: No, José Manuel a mí la polìtica me encanta, el sector público me encanta, yo tengo esta vocación de servicio desde que tengo uso de razón. Lanzarme a nada. Eso sí no quisiera ser presidente de la República, ningún cargo de elección popular me llama. Yo siempre dije que a mí me gusta es como estar detrás del poder para poder ayudar a organizar.