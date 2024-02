Cepeda y Lafaurie, dos polos opuestos que encontraron en común la visión de un mejor país

Según la Comisión de la Verdad, en Colombia han muerto alrededor de 400.000 personas como consecuencia del conflicto armado entre 1985 y 2018.

Si se tiene en cuenta el subregistro, esa cifra podría llegar a 800.000, un número que demuestra que la gente en este país se mata por cuenta de diferencias mal tramitadas, o que sencillamente hay quienes optan por eliminar al otro, por el simple hecho de pensar diferente.

En Noticias RCN, José Manuel Acevedo sentó en la misma banca al senador Iván Cepeda y al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dos personas que piensan muy distinto, pero que desde sus posiciones opuestas trabajan a diario para construir un mejor país.

José Manuel Acevedo: ¿Cómo ha sido la relación personal de ustedes a lo largo de la historia?

Iván Cepeda: Creo que tuvo dos fases. Una anterior a este gobierno en la cual con José Félix teníamos un debate político, por momentos bastante agudo e intenso, por decirlo de la manera más eufemística.

Más que insultos, diría que de argumentos y posiciones muy contrarias, pero esta fase, que es la que estamos cultivando, la de un trabajo mancomunado, un diálogo permanente y yo diría: una amistad.

José Félix Lafaurie: Yo diría que sí. Iván y yo tenemos un par de cosas que tal vez nos han permitido construir esta nueva relación. Es duro con las ideas, suave con la gente.

Yo creo que el debate político tiene que hacerse en torno a ideas y o a descalificar a la persona per se.

J. M. A.: ¿Qué pensó Iván Cepeda cuando supo que José Félix iría a la mesa de diálogos del ELN donde usted también estaría?

I. C.: Más que pensar en esa posibilidad la fuimos construyendo con José Félix.

J. F. L.: Iván me mandó un WhatsApp, más o menos haciendo un recuento de la relación. Me dijo: "¿usted estaría dispuesto a sentarse a conversar a fondo sobre el tema rural?". Le dije, "sí claro, no tengo ningún tipo de limitaciones".

Nos reunimos muchas veces, en mi casa y en la casa de él, empezamos a identificar elementos que permitían construir una política y un día le dije, “senador hagamos algo, déjeme y le preparo un borrador de lo que podría hacer un gran acuerdo nacional”. Lo escribí en dos noches y se lo entregué un jueves.

El sábado me llamó y me dijo, “el presidente Petro lo recibe el próximo martes, está de acuerdo con eso”. Y desde allí hemos intentado empujar esto.

J. M. A.: Si hubiera una palabra para definir el estado actual de las negociaciones con el ELN, ¿cuál sería?

I. C.: Para mí, avances, logros, hechos. Porque uno siempre en una construcción tan difícil, como es la paz en Colombia, ve lo que falta, lo que es imperfecto, lo que no se ha logrado, los problemas que subsisten.

Pero si uno tiene una mirada objetiva y de largo plazo, es la primera vez que con el ELN se llega tan lejos.

J. F. L.: Yo a Iván le he aprendido cosas y frases que lo dicen todo. Hay algunas que no quiero decir (risas), que fue del último ciclo, a propósito del cazador. Yo creo que él tiene razón, se ha avanzado muchísimo.

J. M. A.: ¿Qué le dicen a la gente que tiene preocupaciones por los incumplimientos del ELN a los acuerdos que firma con el Gobierno?

I. C.: El señor Jun Carlos Bayter, del Banco Magdalena, fue liberado. Ese trabajo lo hicimos con toda la liberación, pero especialmente José Félix, yo también hice la exigencia, Otty Patiño, Vera Grabe, y se logró.

Así como ha ocurrido con ese señor, ha ocurrido en otros casos. El ELN se comprometió a suspender el secuestro y es la primera vez que lo hacen en una negociación.

J. F. L.: Pero hay un hecho que me parece importante, que lo hemos dicho, el abstenerse de los secuestros extorsivos implica devolver a los secuestrados. Porque evidentemente a partir de la firma del cese al fuego, ellos tienen que, no solo abandonarlo, sino liberar a los secuestrados, y esto es una muestra de que se pudo.

J. M. A.: Pero el país siente que el ELN no tiene voluntad de paz real…

I. C.: Paz, la ciencia de la paz es la paciencia. Así que hay que ir paso a paso.

J. M. A.:¿Cuál es la clave para tener a dos personas como ustedes en la misma banca?

J. F. L.: Un día me dijo algo Felipe González, y es que el gran problema nuestro es que le hablamos a nuestra propia tribu. Y creo que cuando uno es capaz de mirar a ala otra tribu, las cosas empiezan a cambiar si realmente hay una visión compartida de Colombia.

El gran problema es que no hemos construido cuál es la Colombia que queremos. Cuando tú no construyes, ese es un diálogo de sordomudos. Tú hablas, pero no te escuchan; o te hablan, pero no escuchas.

I. C.: Podemos avanzar mucho en diálogos con grupos armados, pero si en el seno de la sociedad colombiana no se producen diálogos como este, no vamos a poder ser una Nación. Y eso es lo que se viene intentando desde hace tiempo.

¿Dónde está el misterio de esto? En transgredir un umbral, pasar una especie de límite que existe de no poder abrirse al diálogo con el otro. Quien transgrede esa frontera entra a un mundo distinto, en el que hay muchos fantasmas, prejuicios y construcciones que no representa realmente o que es la otra persona.

J. M. A.: ¿Por dónde empezar esa discusión que se transforme en un acuerdo nacional?

I. C.: La paz es una base que está asociada a la seguridad. En segundo lugar, un concepto de cómo la riqueza pude ser un bien universal en esta sociedad y que la división entre empresarios, trabajadores, campesinos y propietarios de tierra, no es un obstáculo para poder generar un país próspero en el cual todos ganen.

J. F. L.: En el campo, lo que es la iniciativa privada, donde hay muchos elementos sobre los que valdría la pena mejorar las reglas de juego.

Pero hay unos intangibles básicos. Habló de la seguridad, la justicia. Un Estado de derecho donde la justicia no funcione es imposible. Acá hay tanta conflictividad por pequeñas causas, que por grandes problemas públicos como el narcotráfico, pero esos son temas que la sociedad colombiana debe pensar asertivamente.

Yo tengo la plena certeza de que usted me sienta a mí con personas como Iván Cepeda, y en tres días logramos tener ideas gruesas de cómo pensar en un mejor país.

J. M. A.: ¿Cómo ponemos de acuerdo a todos los líderes que piensan de forma distinta?

I. C.: Si pudiéramos llegar a ese momento en el que se sienten realmente, con una voluntad auténtica, a pactar los grandes problemas del país, quienes tienen un rol dirigente en muchas esferas, se puede.

Hemos estado en esas y creo que eso es perfectamente posible. Hace unos días tuve una conversación con el ex primer ministro sueco, que es un líder sindical, y me contó como desde 1928 cuando hay grandes crisis allí, se sientan los empresarios y trabajadores y hacen un pacto, ellos le llaman el diálogo social, y son una nación perfectamente viable y próspera.

Cuando se sentaron José Félix y el presidente, se pusieron a hablar sobre Corea del Sur, de cómo en un momento de su historia contemporánea dieron ese paso los sectores y lo lograron.

J. M. A.: ¿Qué hacer para que los más extremistas copien su mensaje que ustedes están dando?

J. F. L.: Yo he estado analizando mucho China y me ha encantado su proceso. Cuando tú quieres mirar para dónde va el mundo, China es un jugador que con sus aciertos y defectos está ahí.

China empezó a ser la de hoy desde que Deng Xiaoping dijo dos cosas, la primera que todo el mundo la conoce, “no importa el color del gato”; pero hay otra que me parece aún más importante, “dejemos la ideología, a los hechos”.

J. M. A.: ¿Cuál es el tema en el que definitivamente no han logrado ponerse de acuerdo?

J. F. L.: Con Cepeda la vaina es más fácil, me parece que la cosa difícil es del otro lado.

I. C.: El problema es que como con José Félix tenemos que ponernos todo el tiempo de acuerdo, las diferencias las dejamos a un lado.