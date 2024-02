“Yo veo a un presidente que no quiere escuchar”, Juan D. Oviedo sobre Gustavo Petro

Economista de la Universidad del Rosario, y conocido ampliamente por los colombianos cuando se desempeñó como director del DANE durante el gobierno del presidente Iván Duque, Juan Daniel Oviedo nos cuenta todo sobre su experiencia como concejal de Bogotá, y lo que vivió en su carrera por la alcaldía de la capital.

Oviedo le abrió las puertas de su casa, en la localidad de Bosa, a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Tuvieron tiempo para hablar de diferentes temáticas, entre las que se destacaron la gestión de Carlos F. Galán al frente de la Alcaldía de Bogotá, su visión del concejo de la ciudad, el metro y su opinión sobre el gobierno de Gustavo Petro.

El bogotano de 47 años contó detalles de su vida personal, y mostró su faceta de vecino, pues además de ser muy reconocido, se le vio muy amigable con los habitantes de su barrio, expresando que “cayó muy bien con la gente del sector, ya que ellos valoran que él los escucha”.

José Manuel Acevedo: Claramente, usted no quería ser concejal sino alcalde, ¿cómo está siendo esa experiencia, le gusta?

Juan Daniel Oviedo: Yo creo que este es el desafío más grande que estoy enfrentando, desde lo personal y profesional. Desde lo personal fue asumir que no logré el objetivo que tenía, pero también me traje conmigo un reconocimiento muy importante, y sobre todo el aprecio de la gente, el mensaje que quisimos transmitir.

J.M.A: ¿Se ve los cuatro años como concejal?

JDO: Hay algo de lo cual yo sí me siento tranquilo, y es que yo sé tener los pies bien puestos sobre la tierra, y yo sé hacer la mejor tarea en donde me toca. Yo lo que estoy planeando es poder hacer una labor de concejo muy buena, y el tiempo irá diciendo que puede pasar adelante.

La opinión de Juan Daniel Oviedo sobre Carlos F. Galán

J.M.A: ¿Cómo ve la gestión de Carlos F. Galán en este mes y medio como Alcalde de Bogotá?

JDO: Yo creo que este mes y medio lo tenemos que evaluar, primero, desde la conformación del equipo; ya hemos tenido reuniones con buena parte del gabinete, y es un equipo preparado. Sin embargo, en los ejercicios de control político me ha faltado ver la concreción. ¿Cuál es la línea? Por ejemplo: tuvimos un debate de control político por el tema de la ALO Norte y la ciudadela del cuidado de Suba, pero por qué no es capaz el gobierno distrital de ir a decir: “vamos a abrir el POT o no”. El distrito necesita una línea, una articulación, y decir: “esta es la línea”. Yo no la tengo clara.

J.M.A: La seguridad en Bogotá. ¿Qué hacer para superar y mejorar el tema de seguridad?

JDO: En Bogotá estamos en una situación crítica porque los delincuentes saben que no los ven, porque no tenemos suficiente infraestructura de vigilancia. Además, la capacidad de reacción es limitada, por consiguiente no los van a coger, y si los cogen la posibilidad de que sean judicializados es bastante limitada.

Entonces, el problema es crítico. Hace falta más contundencia del mensaje del alcalde, y decir, esto no se resuelve de la noche a la mañana, y poder tomar una decisión muy ambiciosa en cuestión de tecnología.

J.M.A: ¿Cómo va el Metro de Bogotá?, lo hemos visto activo con este tema.

JDO: Esto no tiene marcha atrás. La gente dice que solo se ve arena en el patio taller, lo que no ve la gente es que a toda esa superficie se le tuvo que incrustar pilotes de acero para lograr la estabilidad y elevación del terreno, y así protegerla del desnivel del Río Bogotá.

Así ve Juan Daniel Oviedo el Gobierno de Colombia

J.M.A: ¿Cómo ve el crecimiento del 0,6% de la economía del país en el 2023?

JDO: Esto quiere decir, cuando vemos el detalle de esa cifra, que el gobierno está desconociendo la técnica de las cifras de cuentas nacionales, pues estas dicen que los sectores claves e impulsores para generar riquezas en la economía del país son: la construcción, los servicios asociados, las obras civiles y la extracción de hidrocarburos. Todos estos sectores, totalmente estigmatizados por el gobierno.

J.M.A: En ese sentido, ¿cómo ve Juan Daniel Oviedo a Gustavo Petro, hoy?

JDO: Yo veo a un presidente que no quiere escuchar, y sobre todo que no quiere encontrar en la evidencia una oportunidad de corregir. Porque todos estamos de acuerdo en Colombia que los cambios son necesarios; que los ajustes a la política social son importantes.

Repensar algunos modelos de producción es importante para lograr la equidad al país, pero no se puede dejar de escuchar lo que dicen las cifras. Yo quisiera que él me escuchara más.

J.M.A: 2026 se ve lejos, ¿ve algunos candidatos para la campaña de 2026?

JDO: Yo creo que el presidente fue el primero en iniciar la campaña presidencial, y más cuando él empieza a poner el tema sobre la mesa como si esto fuera una dinastía del progresismo; entonces, primero: “a mí no me dejan hacer, entonces yo canto y doy las líneas de lo que verdaderamente quiere hacer el progresismo en el país para que venga un sucesor”. Él abrió el camino de la candidatura presidencial de muchas personas, y obviamente aún está muy temprano.

J.M.A: ¿Cuál funcionario del gobierno de Gustavo Petro se ha rajado y cuál lo está haciendo bien?

JDO: Personalmente, creo que en este momento lo que ha sucedido con el ministro Bonilla me parece supremamente irresponsable. Creo que aducir que el 0.6% del crecimiento se debe al contrabando de textiles. Decir, desde el helicóptero, que las primeras obras del metro no se ven, es irresponsable.

El que se salva: Jorge Iván González. Él estaba tratando de equilibrar las cosas. Veo un gabinete en satisfacer el presidente.

J.M.A: Usted es abiertamente gay, ¿cree que al haberlo hecho público, esto le ha traído alguna implicación política, para bien o para mal?

JDO: Sí. Todavía hay muchos expertos en política que me han dicho: “fatal la portada de la revista en la que salió con su novio”. Yo creo que somos el país que somos, todavía falta. La estadística lo muestra, 27 personas no quieren saber de Oviedo en política en Colombia porque es gay, pero eso es algo que nunca voy a estar en disposición de disminuir o de ocultar.

J.M.A: Siempre se habla de lo que va mal, ¿se vale ser optimista en medio de todo este panorama?

JDO: Yo creo que lo peor que le puede pasar al país es esperar que al gobierno le vaya mal, por consiguiente hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir propiciando espacios de discusión y ser más claros frente a las realidades. Tenemos que seguir buscando cómo nos unimos en un propósito de sacar el país adelante.

