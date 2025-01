Envían a la cárcel a Duván Ardila, el hombre que secuestró y roció con gasolina a Lenis Martínez

En horas de la tarde de este 23 de octubre se llevó a cabo la judicialización de Duván Ardila Gardel, expareja sentimental de Lenis Paola Martínez, la mujer que fue secuestrada de su apartamento en Castilla, en el suroccidente de Bogotá, el 21 de enero.

En la respectiva audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía lo procesó por los delitos de secuestro simple, intimidación y porte ilegal de armas; cargos que no aceptó.

En la diligencia judicial donde la Fiscalía solicitaba medida de aseguramiento intramural, un juez de control de garantías decidió aceptar la petición y le dictó privativa de libertad en centro carcelario.

De acuerdo con el testimonio de la víctima y de su hermana, Lina Martínez, la mujer era acechada diariamente por esta persona con quien convivió durante siete años, y después de un doloroso espiral de violencia decidió apartar de su vida.

Tras terminar con la relación, Ardila habría comenzado un plan de venganza contra Lenis Paola, a quien perseguía, intimidaba y amenazaba de muerte.

Aunque la mujer habría denunciado por los canales regulares, en al menos cuatro oportunidades, que estaba siendo víctima de delicadas amenazas por parte de su expareja sentimental, no recibió la protección que necesitaba y terminó siendo secuestrada por su verdugo.

Grababa, llevaba videos, llevaba fotos a la comisaría y pues me decían: ‘No, no son pruebas contundentes’. Si uno coloca una demanda, espera el apoyo, espera la solución, pero en el momento no se dio.