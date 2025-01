“Yo sentí el fin de mi vida”, Lenis Paola Martínez fue rociada con gasolina por su expareja

Lenis Paola Martínez es la mujer que en las últimas horas sobrevivió al secuestro de su exesposo en Castilla, suroccidente de Bogotá. Contó su desgarradora historia a Noticias RCN.

La mujer reveló los detalles de cómo fue atacada por su expareja y los otros dos hombres que él había contratado para acabar con ella y con sus hijos.

Fueron momentos muy difíciles, desde el momento que entraron esos tipos a mi apartamento, desde el momento que amordazaron a mis hijos, que los dejaron amarrados en una cama.

Las denuncias de amenazas de muerte no fueron atendidas

Lenis Paola es una de las miles de víctimas de exparejas en Colombia y pese a que denunció, como en muchos casos pasa, su victimario la siguió acechando.

Grababa, llevaba videos, llevaba fotos a la comisaría y pues me decían: ‘No, no son pruebas contundentes’. Si uno coloca una demanda, espera el apoyo, espera la solución, pero en el momento no se dio.

Ante la falta de accionar de los canales regulares que debieron protegerla; su expareja finalmente hizo lo que tanto temía, la secuestró frente a sus hijos, quienes no solo fueron testigos de cómo se llevó a su madre, sino que también fueron vulnerados por los secuestradores.

Ella reflexionó sobre las mujeres que afrontan una situación similar y las que no corrieron con la misma suerte y tristemente terminaron asesinadas por exparejas. Pidió a las autoridades y a la justicia mayor compromiso y tomar en serio las denuncias por amenazas.

La expareja de Lenis Paola pretendía quemarla con gasolina

“La verdad yo sentí que era el fin. Era el fin de mi vida. Yo dije, de esta no me salvo”, así comenzó el doloroso relato de las horas más agobiantes de su vida.

El hecho ocurrió en su propia casa, adonde Duván Ardila, llegó con dos desconocidos y le rociaron un líquido.

Gasolina. Me la esparció del ombligo hacia abajo. De hecho, tengo quemaduras de ese líquido inflamable.

En medio de su desesperación de haber visto a sus hijos amordazados y amarrados, gritó al momento de salir del edificio, pero no fue escuchada.

“Me agarraron muy duro, me metieron a la fuerza al carro. Yo ahí grité nuevamente. No sé si había personas ahí que se dieron cuenta”, dijo.

En el trayecto, el mismo Duván le reveló el objetivo de su secuestro: “Era tenerme unos días retenida, como para hacer sufrir a mi familia, hacerme sufrir a mí, porque él quería venganza”.

Lenis Paola le pedía a su expareja que acabara con ella

“Yo esto no se lo deseo a nadie. Mis hijos no tienen por qué sufrir esto. Ellos no tienen por qué vivir todo lo que vivieron”, contó en medio de lágrimas.

De hecho, yo le decía a él que acabara conmigo y se acababa el problema.

Su rescate se dio a través de unas señales que arrojó su celular y del mensaje de voz que la obligaron a grabar, en medio de su angustia le pidió a Duván que le comprara unas cosas y él salió de la casa donde la tenía secuestrada.

“Cuando él sale del apartamento, donde me tenía retenida, es donde lo capturan”, minutos más tarde se reencontró con su familia.

Fue el abrazo más emocionante, volverme a ver con mi familia, con mis hermanas. A ti, Felipe, te agradezco mucho, con todo mi corazón (…) eres un ángel en medio de toda esta situación.

Cada día en promedio, en Bogotá, se atienden 82 casos de violencia intrafamiliar donde las víctimas son mujeres. Durante 2024, tristemente ocurrieron 22 feminicidios.