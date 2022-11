“La firma no es la mía”: alcalde de Santa Rosa desmintió convenios con Liberland, el país que no existe

El particular escándalo se desató luego de que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, anunciara a través de una transmisión de Facebook el establecimiento de un convenio internacional con Liberland, un país que no existe. Al parecer, la firma del documento de estos acuerdos “bilaterales” es falsa.

Marín habría mostrado orgullosamente un documento en el que Liberland iniciaba relaciones internacionales con el municipio Santa Rosa de Cabal.

Ante esta situación, José Rodrigo Toro, alcalde de Santa Rosa de Cabal, desmintió en la FM que su municipio hay establecido relaciones con un país que no existe. En cuanto al documento del que se habría jactado el alcalde de Manizales, Toro aseguró que en ningún momento firmó esto y que tampoco conoció al supuesto cónsul que representaría a la pintoresca nación.

Aparece un documento apócrifo con una firma que no es la mía.

¿Qué pasó entre el municipio Santa Rosa de Cabal y Liberland?

De acuerdo con el alcalde de Santa Rosa de Cabal: “hay un personaje que ha intentado contactarnos y ha enviado correos electrónicos buscando reunirse conmigo y firmar un contrato y un tratado internacional. Esa persona fue recibida en la Alcaldía por el equipo jurídico y el equipo técnico. Se escuchó su propuesta y se decidió que no había razones para escalar una reunión conmigo y menos para firmar un convenio”.

Toro señaló, además, que está simulando una relación comercial o internacional con el municipio, donde “aparezco yo en un escándalo bastante ridículo a nivel nacional".

No me he reunido con el señor y no lo conozco de manera personal”. Sin embargo, el alcalde aseguró que ha visto que lamentablemente otros alcaldes de la región han sostenido relaciones y reuniones con este señor, identificado como Randy Thompson, y han firmado los supuestos convenios.

“El municipio de Santa Rosa de Cabal no ha firmado ningún convenio”.

La otra cara del video del alcalde de Manizales

El alcalde de Manizales indicó que el alcalde de Manizales lo llamó para preguntarle si había firmado ese convenio, a lo que le respondió: “yo no tengo idea de lo que usted me está hablando, voy a averiguar qué es lo que está sucediendo, él me manda ese documento y me dice usted firmó y yo le dije, no tengo absolutamente nada que ver con eso”.

En cuanto al video en el que el que Marín anunció con bombos y platillos los acuerdos que establecían cursos de inglés y unas salas de cirugía para operar personas con discapacidad visual, Toro dijo:

“A mí me tiene muy molesto esta situación. Es bastante infantilesco que él justifique el error que cometió, metiéndome a mí en el cuento”.

¿Cómo llega Liberland a Santa Rosa de Cabal?

El alcalde del municipio contó que inicialmente enviaron un correo bastante particular que se remitió a las respectivas dependencias, quienes recibieron al señor en el despacho, donde expuso que su objetivo era ayudar al municipio y traer recursos.

“Él viene mostrando fotografías y documentos firmados por otros alcaldes para legitimar su credibilidad”.

Hay que investigar qué es lo que busca. Quiere entrar a estafar diferentes municipios.

La dirección jurídica de la Alcaldía denunciaría ante la Fiscalía para saber qué tipo de firma estaban intentando suplantar y qué es lo que estaban tratando de hacer.

Al parecer intentaron suplantar la firma de Andrea Palacios, la secretaria de Salud, bajo el nombre de Andrés Palacios como figura de alcaldesa.