De no creer: así lucía Karen Sevillano antes de ser reconocida influenciadora

Sin duda alguna, la reconocida creadora de contenido, Karen Sevillano se ha ganado el amor y el odio de muchos televidentes de la Casa de los Famosos Colombia.

A lo largo del programa, la influenciadora se ha caracterizado por ser una mujer muy directa, algo que la ha llevado a tener discusiones con diferentes participantes dentro de la casa, incluso con los más cercanos.

Ahora bien, más allá de las peleas que ha tenido dentro del reality, Karen ha demostrado el poderío que tiene en su fanaticada que la ha visto crecer en redes sociales.

Ha sido tan alto su revuelo que internautas, que no la conocían, se han aventurado a buscar como fueron sus inicios en las redes sociales, encontrándose con una cambio drástico de esta mujer.

Así lucía Karen antes de la fama

En las últimas horas se ha hecho viral un video donde se ven los inicios de la influenciadora. Allí, la mujer luce con un aspecto físico distinto al que la conocen en la actualidad por su participación en La Casa de los Famosos Colombia.

La grabación que fue publicada en redes sociales suma más de 70 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en los cuales, los cibernautas opinan sobre los cambios que la creadora de contenido digital ha tenido a lo largo de los años.

“Si no es por la voz, no la reconozco”, “yo pensando que había salido alguien a imitarla”, “no sabía quién era hasta que habló”, “no lo puedo creer, no parece Karen” y “ha cambiado mucho”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron conocer al ver este video.

Karen pelea por la permanencia en la casa de los famosos

Mientras la creadora genera revuelo por fuera de la casa, su futuro sigue siendo incierto. Con el correr de los días, algunos famosos se han ido salvando para salir de la placa de nominados en la que todos estuvieron.

Allí, Karen Sevillano sigue en peligro de eliminación y tendrá una última oportunidad este sábado en la habitual prueba de salvación.

Cabe anotar que la creadora ya ha ido al cuarto de eliminación donde ha sorprendido con una gran votación a su favor.