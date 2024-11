"Lo que tenemos son proyectos de vida frustrados": Alejandro Gaviria habla sobre la situación del Icetex

La polémica por el retraso de giros del Icetex sigue creciendo, recientemente la misma entidad anunció que suspendía la convocatoria para 2025 por falta de recursos.

Además, este fin de semana, el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que el gobierno estaba planeado pasar un proyecto de ley que convertiría al Icetex en una banca de primer nivel.

Para hablar de dicho tema, Noticias RCN se comunicó con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria.

¿Cómo ve la financiación de los muchachos no van a poder contar con esta institución el próximo año?

Lo veo con preocupación, una preocupación puntual. En el año 2024, 400.000 billones de pesos que no se han girado que está afectando a las universidades y a los estudiantes.

También una preocupación muy grande para el año 2025, un billón de pesos que fue recortado por el Ministerio de Educación al presupuesto del Icetex.

Vamos a tener, por ejemplo, 180.000 estudiantes que iban a recibir subsidios de tasas, que no lo van a recibir; 60.000 nuevos créditos que estaban planeados, que no se van a hacer; 20.000 nuevos sucesos de subsidios de sostenimiento, que no se van a poder hacer.

Lo que tenemos son proyectos de vida frustrados y estudiantes y padres de familia preocupados en todo el país complicado.

¿Usted cree que tiene futuro esa idea de que el Icetex se vuelva un banco, como dice el ministro?

Lo primero que yo quisiera plantear es cómo esta especie de contradicción o discrepancia. Primero, tenemos un problema puntual coyuntural y no hay, en la propuesta del Gobierno, una transición.

La segunda preocupación es con la propuesta en sí misma, que no me parece una propuesta viable. Crear un nuevo banco. público o privado o mixto. toma años y décadas y no es claro que financiarse con recursos captados del público, sea mejor que financiarse o fondear con una garantía de la Nación, como lo viene haciendo el Icetex.

La primera reacción que yo he venido explorando, con expertos del tema, es que esta propuesta podría llevar a más problemas de acceso, e incluso, a tasas de interés más altas que sería claramente contraproducente.