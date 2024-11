Los jóvenes proponen diálogo al ministro de Educación para solucionar la crisis del Icetex

En Colombia, son millones los jóvenes que acuden a los créditos del Icetex para poder llevar a cabo sus estudios de educación superior.

Por eso mismo, resulta preocupante que se presente una eventual desfinanciación a la entidad. Mientras el ministro de Educación asegura que el gobierno no ha girado la plata, el ministro de Hacienda insiste en que ese pago ya se hizo y que le corresponde al sector de Educación distribuir los recursos.

Lo cierto es que, mientras se da esa discusión, los jóvenes son los más afectados. De acuerdo con Acrees, cerca de 200.000 estudiantes podrían ver en riesgo la continuidad de sus estudios; mientras que entre 40.000 y 60.000 podrían no recibir el dinero para créditos nuevos.

En Noticias RCN hablamos con los protagonistas de esta historia: los jóvenes que se benefician de los créditos y a los que les preocupa cuando las cosas van mal con la entidad que les permite realizar sus sueños de estudiar.

Noticias RCN: ¿Qué es lo que está pasando con el Icetex? ¿Cuál es su diagnóstico?

María José Castañeda: Lo que está pasando hoy en el Icetex no es algo de hace 6 meses. Hace 6 meses se ven cerca de 432.000 mil millones de pesos que hacen falta por desembolsar a las universidades. Eso termina afectando a los jóvenes, a los que les llegan correos de cancelación de matrícula o de materias.

Noticias RCN: ¿De quién es la responsabilidad de todo esto?

José David Urrego: Esto es responsabilidad de los dos (Mineducación y Minhacienda), es responsabilidad directa del Gobierno Nacional, que debe tener un rumbo y dejar de lavarse las manos. El ministro debe abrir el diálogo, dejar esa burla y esas formas a la defensiva que tiene con el estudiantado; de igual forma, el ministro Ricardo Bonilla. Que sean claros.

Noticias RCN: ¿Ustedes le han dado todos estos diagnósticos y quejas al Gobierno?

María José Castañeda: Claro. Desde Acrees, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, que ya lleva 8 años, venimos en mesas casi desde el 2018, dando el diagnóstico de que el Icetex tiene problemas profundos, que se convirtió en un banco, que sigue ahogando a los jóvenes, se está quedando sin presupuesto, tiene cuatro bonos de deudas en dólares.

Nosotros venimos diciéndoles que empecemos con una reforma estructural. Eliminando la capitalización de intereses, dando auxilios verdaderos a los jóvenes, viendo qué financiación se le puede dar al Icetex sin perjudicar a las públicas.

Noticias RCN: Para eso se necesita plata y, lo cierto, es que no hay. ¿Qué hacemos?

Juan Esteban Cruz: En este momento estamos bajo catástrofes naturales, tenemos un déficit fiscal y esa no es la respuesta. La respuesta fue evasiva, pensando que el estudiante debía hacer una comparación con la Nasa, el ministro y que el Icetex no hace parte de la cantera del Ministerio.

José David Urrego: Es importante el tema de la riqueza, porque Colombia no está generando la suficiente y no hay de dónde sacar para todo. Es importante que el Gobierno Nacional proteja la industria y los generadores de riqueza, porque, si no, no va a haber plata para las universidades públicas que están completamente desfinanciadas.

Noticias RCN: ¿Para el próximo año ya no hay créditos?

Juan Esteban Cruz: No se puede. El Gobierno debe buscar una solución de riqueza, porque no se puede decir que hay política de gratuidad y abrir 500.000 cupos para universidades públicas, sin tener universidades.

Dos, invertir 1.5 billones de pesos a más 675.000 jóvenes que quieren hacer parte de la universidad, bajo la figura de protegidos constitucionalmente y con una condonación del 100%, pero esos mismos estudiantes no saben si están endeudados.

El Gobierno no responde de donde sacar el dinero

Noticias RCN: ¿Qué solución le sugerirían al ministro de Educación para salir de este enredo?

María José Castañeda: Le diría que nos sentemos y lo revisemos de manera técnica, de dónde cara la plata y cómo. En últimas no nos sirve que solo se tiren la pelota entre ellos, ninguno nos oye.

José David Urrego: Y no solo con la Asociación, sino que representamos una parte del movimiento estudiantil y es importante que los demás sectores se acerquen. Si tienen intereses políticos que los dejen a un lado.

Juan Esteban Cruz: El haber votado por el Gobierno de Gustavo Petro no lo convierte a uno en el comité de aplausos. Uno tiene que ser crítico. Voté por él y hoy me siento decepcionado políticamente.

Se habló de un gran pacto nacional, no se cumplió. Se habló de diálogos regionales, tampoco se cumplió. En este momento le estamos pidiendo garantías. Le pido que nos sentemos a discutir, pero esto se maneja como si fuera una asamblea de primaria, y así no debe ser.

Noticias RCN: ¿Ustedes son de oposición?

María José Castañeda: No, rotundo no. Yo creo que acá hay algo y es que nosotros venimos a hablar de educación superior y si no somos lo suficientemente críticos desde la autonomía y la independencia, no hacemos nada.

José David Urrego: Y también decirles al presidente y al ministro que menos Twitter. Lo necesitamos resolviendo las necesidades de los y las colombianas. La gente quiso un cambio y no estamos viendo el cambio.

Noticias RCN: Sus voces no se pueden apagar, les agradecemos por hacer parte de este ejercicio. ¿Qué se sueñan para Colombia y para ustedes?

Juan Esteban Cruz: Nunca desfallecer, es decir, la situación en el país es difícil, pero también hay que buscar las oportunidades para hacer parte de la Colombia rica en cultura y educación. Desde jóvenes debemos aprender a ser más para servir mejor. Necesitamos un cambio generacional en la política.

José David Urrego: Creo que lo más importante es que todas y todos seamos críticos. Tanto en universidades públicas como privadas, todos somos estudiantes y la juventud. Si no tomamos las riendas de este país y les decimos a los gobiernos que queremos un cambio real, no va a pasar nada.

Sin organización y sin movilización, nunca va a haber cambios.

María José Castañeda: Me sueño con un país en el que todos podamos construir, conseguir trabajo, donde no nos agarremos como perros y gatos, que podamos unificarnos para salir adelante. Un país donde la gente no tenga que estar en el rebusque, sino que tenga trabajo estable, derechos mínimos.